Integriertes Mobilitätskonzept vorgelegt: Infoveranstaltung am Donnerstag in der Stadthalle Memmingen

Leitlinien für kommende Jahre

Memmingen - Das integrierte Mobilitätskonzept für die Stadt Memmingen, das in den vergangenen drei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Verkehrsministerium erarbeitet wurde, ist abgeschlossen und liegt nun vor. Michael Welsch vom Planungsbüro SSP Consult Beratende Ingenieure (Stuttgart) stellte dem Stadtrat laut einer Pressemeldung der Stadt in der letzten Plenumssitzung die Maßnahmen vor, mit deren Hilfe die Mobilität in Memmingen zukünftig gestaltet werden soll.

„Dieser Maßnahmenkatalog soll für uns eine klare Zielvorgabe und Handlungsanweisung für kommende Projekte sein, auch wenn wir nicht alles sofort umsetzen können, sondern vieles auf Langfristigkeit angelegt ist“, betonte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, der den Vorsitz der Lenkungsgruppe zur Entwicklung des Mobilitätskonzepts innehatte.

Oberbürgermeister Manfred Schilder dankte dem Planungsbüro und der Lenkungsgruppe für die intensive Arbeit am Mobilitätskonzept. „Das integrierte Mobilitätskonzept gibt uns jetzt die Leitlinien vor, an denen sich alle Planungen orientieren und die wir im Stadtrat bei allen Beschlüssen zugrundlegen werden“, bekräftigte Schilder.

Ziele der Mobilität in Memmingen erarbeitet

In Workshops mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern waren die Ziele der Mobilität in Memmingen erarbeitet worden: „Mobilität mit guten und flexiblen Angeboten für alle, als Teil einer lebenswerten Stadtgestaltung“, „Ein starker Umweltverbund aus Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und Bahn für Memmingen und die Region“, „Emissionsarme und ressourcenschonende Mobilität in Memmingen“ und „Stadt- und umweltverträglicher Berufs- und Wirtschaftsverkehr“. Um dies zu erreichen, werden im Konzept zahlreiche Einzelmaßnahmen vorgestellt wie beispielsweise die Bürgerschaft dafür zu motivieren, die eigene Mobilität zu überdenken oder auch eine weitere Verkehrsberuhigung im Altstadtbereich, die Optimierung der Nahversorgung, damit weniger Wege mit dem Kfz notwendig werden, eine barrierefreie Mobilität anzustreben oder den Ausbau von Sharing-Angeboten für PKW, Fahrräder oder Lastenräder. Die Stadträtinnen und Stadträte beschlossen mehrheitlich, dass die Umsetzung der vorgestellten Einzelmaßnahmen immer aktuell im zuständigen Ausschuss beschlossen werden sollen.

Das integrierte Mobilitätskonzept wurde vom Planungsbüro in enger Zusammenarbeit mit einer Lenkungsgruppe der Stadtverwaltung und des Stadtrats erstellt. Dem lagen eine umfangreiche Beteiligung von Verbänden und Institutionen, mehrere Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Bürgerbefragungen zugrunde. Das integrierte Mobilitätskonzept für den Verkehrsraum Memmingen wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erarbeitet. Bürgermeister Dr. Steiger dankte Staatsminister Klaus Holetschek für sein Engagement für das Mobilitätskonzept, das zu dessen Zeit als Staatssekretär im Verkehrsministerium auf den Weg gebracht wurde.

Informationsveranstaltung am morgigen Donnerstag in der Stadthalle Memmingen

Über den Maßnahmenkatalog des Mobilitätskonzepts können sich Bürgerinnen und Bürger bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 18 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle informieren.

Der Stadtratsbeschluss im Wortlaut: „Der Stadtrat nimmt das vorgestellte Maßnahmendossier zum integrierten Mobilitätskonzept Memmingen zur Kenntnis und beauftragt die Stadtverwaltung die Maßnahmen auch in Bezug auf die Bereitstellung der finanziellen Mittel und der personellen Kapazitäten zu konkretisieren und jeweils in den Ausschüssen zur Abstimmung zu stellen.“

