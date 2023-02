INTERVIEW: Dominik „Dodokay“ Kuhn über Gags und seinen ersten Millionenklicker auf Schwäbisch

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Schwäbischer Sprachkünstler: Seit 2014 sorgt Dominik Kuhn mit seinen Live-Tourneen für volle Hallen und viel Lachen im Publikum. „Vom Deng her!“ ist seine vierte Show, die er noch bis Ende März 2023 spielt. © Dominik Kuhn, Starpatrol Entertainment

Memmingen - Dominik Kuhn ist unter seinem Pseudonym „Dodokay“ einer der bekanntesten schwäbischen Comedians und füllt mit seinen Live-Tourneen regelmäßig die Hallen in Süddeutschland. 1968 in Reutlingen geboren, hatte er seinen Durchbruch mit auf YouTube veröffentlichten Neusynchronisationen. Sein erster Millionenklicker war „Virales Marketing im Todesstern Stuttgart“. Neben seiner Arbeit als Comedian ist er Inhaber einer Filmproduktionsfirma, Starpatrol Entertainment. Der Memminger KURIER sprach mit Dominik Kuhn vor seinem Auftritt im Kulturzentrum Kaminwerk in Memmingen.

Herr Kuhn, Ihre aktuelle Live-Tournee heißt „Vom Deng her!“. Was möchten Sie mit dem Namen sagen?

Dominik Kuhn (lacht): Der Name hat keine konkrete Bedeutung. Wir haben einen Titel gesucht, der die Leute anspricht und gut klingt – herauskam „Vom Deng her!“

Und was bedeutet Ihr Künstlername „Dodokay“?

Das war ein Internet-Nickname. Hätte ich gewusst, dass das mein Künstlername wird, hätte ich mir das aus Marketingsicht vielleicht noch einmal überlegt. „Dodo“ ist die Abkürzung meines Vornamens, Dominik, „Kay“ habe ich dazu gesetzt, weil ich in jungen Jahren Rapper werden wollte. Als 2005 YouTube aufkam, gab es dort keine Leerzeichen und ich nannte mich „dodokay“. Als die ersten Erfolge mit meinen Synchronisationen kamen, waren sie mit dem Namen untrennbar verbunden.

Erklären Sie bitte einmal, was Sie für Neusynchronisationen machen.

Ich spreche Szenen, beispielsweise aus Spielfilmen, aber auch aus den Nachrichten, auf Schwäbisch neu ein. Angefangen habe ich mit Ausschnitten der Serie „24“ (US- amerikanische Actionthriller-Serie, Anm. d. Red.). In der ersten Folge gibt es eine Szene, in der der Titelheld Jack Bauer einen Terroristen fragt: „Wo ist die Atombombe?“ und ihm mit einem Knacken die Finger bricht. Ich saß in meinem Studio, habe mir überlegt, wie das auf Schwäbisch klingen würde, ob man das noch ernst nehmen würde. Als ich gemerkt habe, dass es komisch wirkt, habe ich es geändert in „Wieso hast du in der WG wieder den Klodeckel oben gelassen?“, das Video auf YouTube hochgeladen und es wurde in kurzer Zeit ein Hit und ich Comedian.

Was macht Ihnen mehr Spaß, Synchronisation oder Live-Tour?

Das hat beides ein Für und Wider. Auf Tour sein macht Spaß, wenn ich ein tolles Publikum habe und die Leute Spaß haben – glücklicherweise ist das meistens der Fall. Irgendwann wird man aber „tour-müde“. Einladen, auf zur nächsten Show, in den nächsten Ort, ausladen – macht man das mehrere Wochen am Stück, kommt die Müdigkeit mit der Zeit.

Die Synchronisationen im Studio zu bauen, macht ebenfalls Spaß, aber das kann auch anstrengend sein. In manchen Fällen sitze ich drei Nächte an einem Film.

Wieso kann es so lange dauern, eine Synchronisation zu machen?

Das kommt auf das Filmmaterial an. Ich bin Perfektionist und möchte, dass alles passt. Wenn die Szene super gedreht ist, stimmen Drehbuch und Schnitt und das Schneiden geht für mich schnell. In der Regel ist das bei Szenen aus Spielfilmen der Fall – man merkt, dass Profis dran gearbeitet haben. Bei den Bundestagsszenen beispielsweise sind die Sprecher manchmal nicht in der gleichen Sitzung oder im gleichen Raum. Das bedeutet, ich spiele stundenlang Material ab, bis ich Szenen habe, in denen Blickrichtung und Achsen stimmen. Das kann anstrengend sein. Oftmals bin ich mit dem Endprodukt zufrieden und kann mir das selber mehrmals anschauen und darüber lachen. Aber der Weg dahin ist steinig.

Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass Sie für Ihre Synchronisationen nichts aufschreiben. Wie bereiten Sie Ihre Tourneen vor?

Ich habe auf der Bühne immer einen Laptop stehen, da ich Filmausschnitte zeige und diese selbst abspiele. Auf dem Laptop gibt es Notizen für den „Notfall“, die ich im Vorfeld aufschreibe. Das Witzige ist aber, sobald die Show fertig zusammengestellt ist, schaue ich keine Sekunde auf die Mitschriften.

Allgemein kann man sagen, dass die ersten zehn Shows eines neuen Programms immer „holprig“ sind. Man weiß nie, ob ein Witz, der bei einer Grillfeier für Lacher sorgt, auf der Bühne vor großem Publikum ankommt.

Das Schlimmste für einen Comedian muss sein, wenn er auf der Bühne einen Witz macht und das Publikum lacht nicht…?

Das ist absolut so, grauenhaft.

Wie reagieren Sie in einem solchen Fall?

In diesen Momenten muss man selbstironisch sein und weitermachen. Grundsätzlich gilt, dass die meisten Witze funktionieren – du musst sie nur einführen. Es gibt auch in der Comedy bestimmte Techniken. Eine davon sind sogenannte Callbacks. Du machst einen Witz, und eine halbe Stunde später bringst du ihn in einem anderen Zusammenhang erneut und die Leute lachen in der Regel immer.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Ich lästere immer über eine Stadt in der Nähe von Reutlingen, Balingen. Ich sage zu Beginn der Show: „Wir Reutlinger lästern immer über die Balinger.“ Kommt dieser Witz später beispielsweise in einem Film, erkennen die Leute es wieder und lachen – das funktioniert jedes Mal.

Schlimm ist es, wenn du einen Callback nicht einführst. Ich vergesse am Anfang die Geschichte, etwa über die Reutlinger und Balinger, und rede weiter. Geht es auf die Wiederholung zu, merke ich im Sprechen, dass ich das nicht eingeführt habe und weiß, gleich lacht niemand… Da muss man dann durch.

Das klingt so, als ob das Publikum sehr beeinflussbar ist. Ist Comedy Psychologie?

Comedy ist volle Psychologie. Du baust eine Erwartung auf und an einem bestimmten Punkt brichst du diese Erwartung. Das nennt sich Fallhöhe.

Bei mir ist das etwa, wenn Barack Obama in einer Synchronisation über Fahrräder im Hausgang spricht – das ist die erste Fallhöhe. Ich habe die glückliche Situation, ich habe sogar zwei Fallhöhen. Die Zweite ist, wenn Obama auch noch Schwäbisch spricht.

Zu wissen, wie ein Gag aufgebaut ist, bedeutet aber nicht, dass dieser auch funktioniert. Du musst es immer vor Publikum ausprobieren. Geschmäcker sind verschieden und manche Witze kann ich nicht machen, weil mein Publikum das nicht erwartet und das nicht lustig finden würde. Darum glaube ich übrigens auch nicht, dass die künstliche Intelligenz Chat GPT, die aktuell in aller Munde ist, in naher Zukunft erfolgreich Witze schreiben kann und wird.

Sie machen ab März eine Tour-Pause. Was sind Ihre Pläne für diese Zeit?

Ich habe einige Synchronisationen auf meiner Festplatte, die ich umsetzen möchte. Außerdem habe ich eine eigene Filmproduktionsfirma, in der mehrere Projekte und ein Umzug anstehen. Aber ich versprechen: „I’ll be back“.

Herr Kuhn, vielen Dank für das Interview.

