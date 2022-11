Jährlicher Blaulichtempfang in der Stadthalle Memmingen

Das Bild zeigt alle anwesenden Geehrten sowie die Ehrengäste beim Blaulichtempfang. © Manuela Frieß

Memmingen - Oberbürgermeister Manfred Schilder begrüßte in der Stadthalle die langjährigen Ehrenamtlichen der Feuerwehren, der Rettungs- und Hilfsorganisationen und das THW. Dies teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Schilder bedankte sich bei den Anwesenden für ihren Dienst an der Allgemeinheit: „Sie kümmern sich um Schutz und Hilfe für die Memminger Bevölkerung und sorgen somit für Sicherheit.“

„Schließlich ist Sicherheit eine Voraussetzung für Freiheit. Und wie wertvoll diese ist, das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Nachrichten anschauen“, so Schilder. „Obendrein bin ich besonders stolz auf ihren Einsatz bei Weiterbildungen und Übungen. Davon habe ich mir bei der großen gemeinsamen Katastrophenschutzübung der Memminger Blaulichtfamilie TeReEx 2022 in Stetten am Kalten Markt selbst ein Bild machen können.“

Zu den zahlreichen Einsätzen im Stadtgebiet kamen im vergangenen Jahr noch weitere Aufgaben hinzu wie der Aufbau und Betrieb der Notunterkunft für Flüchtlinge, der Umzug des Impfzentrums sowie des städtischen Testzentrums. Diese zusätzlichen Herausforderungen wurden gemeinsam in gewohnter Schnelligkeit und mit sehr großem personellem Einsatz gemeistert.

Auch Stadtbrandrat Raphael Niggl sprach im Namen aller Organisationen den Anwesenden seinen Dank für die zahlreichen, in ihrer Freizeit geleisteten Stunden aus: „Die Mitarbeit bei den Rettungs- und Hilfsdiensten ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Dafür benötigt man Ausdauer und Erfahrung.“ Deshalb erachte er diese Auszeichnung der langjährigen Mitglieder auch für äußerst wichtig.

Vor der Verleihung der Ehrenzeichen für 25-, 40- und 50-jährige Dienstzeit hatte der Stadtbrandrat traditionell seinen kurzweiligen Rückblick in die jeweiligen Jahre vorbereitet und vorgetragen.

Folgende Personen wurden geehrt:

50 Jahre Dienstzeit: Hans-Peter Kotterer, BRK Memmingen; Sibylle Jaksch, MHD Memmingen

40 Jahre Dienstzeit: Gerhard Küchle, Georg Pfalzer, Hans Schwarz (alle FF Buxach); Günther Scharf, FF Dickenreishausen, Hans Bühler, Andreas Rabus (beide FF Eisenburg); Harald Trück, Thorsten Gröling (beide FF Memmingen); Volker Walcher, Peter Hieber, Walter Rauh, Gerhard Henz (alle FF Steinheim); Werner Hieber FF Volkratshofen/Ferthofen; Michael Birk, Ursula Buchmiller (beide MHD Memmingen); Klaus Liepert, THW Memmingen

25 Jahre Dienstzeit: Manuel Unold, Markus Ludwig, Thomas Schwindenhammer, Andreas Klos, Daniel Schropp, Stefan Wiblishauser (alle FF Dickenreishausen; Thomas Gropper, Martin Wiblishauser (beide FF Volkratshofen/Ferthofen); Raphael Niggl, Thomas Miedl,Manuel Clerici, Michael Dunkenberger (alle FF Memmingen); Stephan Lang, BRK Memmingen, Thorsten Schöffel, Nadine Wiedergrün (beide JUH Memmingen); Daniel Unglert, THW Memmingen. (MK)