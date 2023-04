Jahreshauptversammlung mit Wahlen bei der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim

Die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim ehrte Robert Plersch (Mitte) mit der Ernennung zum Ehrenkreishandwerksmeister. Zu den ersten Gratulanten zählten sein Nachfolger im Amt, Kreishandwerksmeister Enrico Karrer (links) und der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch (rechts). © prb/Lilo Brückner

Memmingen/Mindelheim - Als Enrico Karrer vor drei Jahren als Nachfolger von Robert Plersch an die Spitze der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim gewählt wurde, hatte er keine Ahnung, was auf ihn zukommt.

Nur wenige Tage später, am 16. März 2020, wurde in Bayern aufgrund der Corona-Pandemie der Katastrophenfall ausgerufen. Alles war anders, vieles, was er sich vorgenommen hatte, war nicht mehr möglich. Kontakte mussten auf ein Minimum beschränkt werden, auch die Vorstandssitzungen der Kreishandwerkerschaft fanden digital statt. Wenige Gelegenheiten für den neuen Kreishandwerksmeister, sich mit seinen Vorstandsmitgliedern in direktem Kontakt austauschen zu können.

Umso mehr genoss Enrico Karrer es jetzt, die aktuelle Jahresversammlung der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim wieder ohne Einschränkungen eröffnen zu können.

Jahreshauptversammlung Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim: Neuer Vorstand gewählt

Bei allen Problemen, die Karrer in seiner ersten Amtsperiode zu bewältigen hatte, übt er das Amt des Kreishandwerksmeisters immer noch mit voller Begeisterung aus und stellte sich auch gerne für eine weitere Amtsperiode zur Wahl, zur Freude seiner Vorstandskollegen und Kolleginnen. Karrer ist nach wie vor, wie er sich selbst beschreibt, „mit Leib und Seele Handwerker, der auch gerne die Interessen des Handwerks in der Öffentlichkeit und gegenüber den politischen Gremien vertreten möchte“. Unterstützt wird er dabei von den stellvertretenden Obermeistern Heinz Heider und Karl Schorer. Heider war bereits stellvertretender Obermeister und Schorer ersetzt Markus Höbel, der nicht mehr kandidierte. Dem Vorstand gehören weiter an: Wolfgang Zettler, Jürgen Kolb und Alois Göppel. Neu im Vorstand ist Gunter Zwölfer. Georg Greiff ist als Beirat ohne Stimmrecht im Vorstand vertreten.

Robert Plersch zum Ehrenkreishandwerksmeister ernannt

Wichtigste Aufgabe des neuen Vorstands war, endlich die offizielle Verabschiedung und Ehrung von Robert Plersch nachzuholen. Seit 1995 führte Robert Plersch die Innung Metall Memmingen-Mindelheim. Dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim gehörte er seit 1998 an und 2010 wurde er als Nachfolger von Ludwig Demmeler zum Kreishandwerksmeister gewählt. 2020 verzichtete er auf eine weitere Kandidatur.

„Gut zehn Jahre stand Robert Plersch als Macher an der Spitze, als leidenschaftlicher Verfechter für das Handwerk, einer, der das tat, was er sagte, und einer, auf den man sich 100-prozentig verlassen konnte“, würdigte Geschäftsführer Gottfried Voigt, der als langjähriger „Weggefährte“ von Plersch die Laudatio übernommen hatte, dessen Verdienste. Die Kreishandwerkerschaft brachte ihren Dank mit der Ernennung von Plersch zum Ehrenkreishandwerksmeister zum Ausdruck.



Auch der Präsident der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch, der an der Versammlung teilnahm, war voll des Lobes. Das Handwerk benötigt Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, betonte Rauch. Denn nur so lasse sich die Selbstverwaltung und damit Unabhängigkeit des Handwerks garantieren. Aktuell herrsche in vielen Bereichen, zum Beispiel bei der Energie, Unsicherheit. Das sei aber auch eine Chance für das Handwerk, denn dieses sei es gewohnt, alles selbst in die Hand zu nehmen, so der positive Ausblick von Rauch.

