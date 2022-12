FCM-Vorstandschaft einstimmig im Amt bestätigt

Teilen

Die FCM-Vorstandschaft mit (von links) Thomas Reichardt, Armin Buchmann, Markus Kramer und Prof. Dr. Kai-Uwe Marten wurde von den Mitgliedern einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Foto: © Olaf Schulze

Memmingen - In der jüngsten Jahreshauptversammlung, die der FC Memmingen traditionsgemäß im vereinseigenen Clubhaus an der Bodenseestraße abhielt, wurde die Vorstandschaft mit Armin Buchmann (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Kai-Uwe Marten (2. Vorsitzender), Thomas Reichardt (3. Vorsitzender) sowie Markus Kramer (Kassenwart) einstimmig im Amt bestätigt.

Nach einer kurzen Begrüßung der rund 70 Anwesenden durch den dritten Vorsitzenden Reichardt, darunter auch als Vertreter der Stadt Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Ali Barth als Mitglied des Stadtrats sowie SPD-OB-Kandidat Jan Rothenbacher, der in ein paar Worten als bekennender Fußballfan sein Interesse am FCM zum Ausdruck brachte, übernahm Professor Marten die Versammlungsleitung. Zunächst wurde in einer Schweigeminute der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder, darunter Heini Bender, Dieter Degenhard und Dr. Andreas Hofer gedacht, die den Verein jahrelang an maßgeblichen Stellen entscheidend mitgeprägt hatten. In seinem anschließenden Bericht ging der Vorsitzende des Spielausschusses, Jürgen Wassermann, ausführlich auf die sportliche Situation der ersten Mannschaft ein. Nach einer 0:6 Niederlage gegen die U21 des FC Augsburg in der vergangenen Regionalligasaison und der daraus resultierenden Freistellung von Cheftrainer Esad Kahric wurde die Mannschaft interimsmäßig vom Sportlichen Leiter Thomas Reinhart zusammen mit Candy Decker betreut und hatte vor der Winterpause einen Abstand von sieben Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz und von vier Zählern auf den ersten Relegationsrang. Der ab Januar neu verpflichtete Trainer Fabian Adelmann konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und stellte nach nur einem Sieg aus den verbleibenden Spielen vor dem letzten Spieltag sein Amt zur Verfügung. Nach einer 3:1 Niederlage beim FCA II im letzten Spiel stand der Abstieg in die Bayernliga fest. Obwohl für die Neuaufstellung des Kaders mit zwölf Abgängen bei zehn Neuverpflichtungen unter dem neuen Trainer Stefan Baierl nur wenig Zeit zur Verfügung stand, liegt die Mannschaft in der Bayernliga aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und darf sich somit Hoffnung auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in die Regionalliga machen.

Dem Rechenschaftsbericht des Jugendleiters Josef Huber war zu entnehmen, dass im Nachwuchs des FCM insgesamt 240 Kinder und Jugendliche von den Bambini bis zur U19 in 13 Mannschaften mit 34 Trainern ihrem Sport nachgehen. Der FCM ist dabei mit sämtlichen Altersgruppen in den höchsten bayerischen Ligen vertreten und belegt dort teilweise Spitzenplätze. Eine personelle Änderung ergab sich in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums, wo besonders talentierte Jugendliche aus den Vereinen der Umgebung durch zusätzliche Trainingseinheiten weiter gefördert werden. Hier löste Thomas Prestele den langjährigen Leiter Stefan Zobel ab, der aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Die Tischtennisabteilung des Vereins umfasst aktuell drei Herrenmannschaften und eine Jugendmannschaft, bei denen allesamt in den jeweiligen Ligen der Klassenerhalt gelang.

Andreas Schales als Leiter der Medienabteilung äußerte zunächst den Wunsch nach einem weiteren Mitarbeiter für die Berichterstattung im Jugendbereich. Er wies darauf hin, dass sämtliche Heimspiele des FCM direkt von „sporttotal“ live übertragen werden, wobei seit dem Abstieg aus der Regionalliga bei der ersten Mannschaft auf die Kommentierung verzichtet wird. Dazu wird in nächster Zeit die Technik modernisiert. Ferner soll das neue Gebäude am Econ-ArenaPark eine eigene Homepage erhalten und die FCM-Homepage soll neugestaltet werden. Der Vorsitzende des Finanzausschusses Ali Barth dankte als CRB-Fraktionsvorsitzender seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen für die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Bau des Multifunktionsgebäudes und berichtete von zahlreichen Nutzungsanfragen seitens der Sponsoren für betriebliche Veranstaltungen. Ferner legte er dar, dass neben der Verlängerung bestehender Sponsorenverträge auch neue Sponsoren gewonnen werden konnten. Schatzmeister Markus Kramer berichtete, dass das Geschäftsjahr mit einem Plus von 59.458 Euro abgeschlossen werden konnte, wobei hier allerdings mit einem Betrag von 90.000 Euro auf Rückstellungen zugegriffen werden musste. Aktuell verfüge der Verein insgesamt über 698 Mitglieder.

Erster Vorsitzender Armin Buchmann brachte in seinem Rechenschaftsbericht die Verbundenheit zur Stadt Memmingen zum Ausdruck und äußerte seine Zufriedenheit über die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Er dankte seinem Stellvertreter Prof. Marten für dessen Einsatz bei der Gewinnung von neuen Sponsoren. Ferner teilte er mit, dass mit dem Bau des neuen Multifunktionsgebäudes ein Wert von 7,5 Millionen Euro geschaffen worden sei, auch seien beim Bau die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen berücksichtigt worden. Bezüglich der von der Versammlung beschlossenen Anpassung der Mitgliedsbeiträge und Ausbildungspauschalen um jeweils circa 100 Euro wies er darauf hin, dass der finanzielle Anteil der Familien für die Ausbildung dennoch weiterhin unter 50 Prozent liege und der Verein den Rest übernehme. Abschließend wurde für die anstehenden Neuwahlen Achim Frank als Wahlleiter bestellt, bei denen die gesamte Vorstandschaft einstimmig für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt wurde.

(Georg Piel)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!