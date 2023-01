Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Memmingen e.V.

Von: Rainer Becker

Teilen

Ehrung für unglaubliche 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft für Helmut Stephan: (von links) Raphael Niggl, Frank Greiner, Helmut Stephan, Markus Dangelmaier, OB Manfred Schilder. © Rainer Becker

Memmingen - Viele Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen, viele Mitglieder des Feuerwehrvereins, Gäste aus der gesamten „Blaulicht-Familie“ sowie Prominente aus Politik und Wirtschaft waren zur Jahreshauptversammlung in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus gekommen. Auch die Delegation der Feuerwehrleute aus Husum wurde freundlich empfangen und richtete im Laufe des Abends ein schönes Grußwort an die Memminger Kollegen.

Die Veranstaltung wurde moderiert vom Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Memmingen Frank Greiner und Raphael Niggl, Stadtbrandrat und Kommandant sowie vom 2. Vorsitzenden, Markus Dangelmaier.

Nach der Begrüßung hat Oberbürgermeister Manfred Schilder den Versammelten für ihre aufopferungsvolle Arbeit und die ständige und erfolgreiche Einsatzbereitschaft gedankt. Besonders zu sprechen kam Schilder auf die immer wieder vorkommenden Angriffe auf die Rettungskräfte und die absichtlichen Störungen und Behinderungen bei den Einsätzen. Zwar seien in Bayern Vorgänge wie sie in Berlin zu Silvester stattgefunden haben nicht in dem bekannten Ausmaß verzeichnet worden; aber Vorfällen dieser Art müsse mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln Einhalt geboten werden.

Zur Arbeit der Freiwillen Feuerwehren und der „Blaulichtfamilie“ fand der Oberbürgermeister das passende Wort. Kameradschaft. Diese Kameradschaft habe sich über Generationen geformt und bilde bis heute eine feste und verlässliche Mauer bei der Bekämpfung von Unglücken aller Art und sei zu unser aller Glück eine feste Größe bei der Rettung von Menschenleben. „Mir gibt das ein gutes Gefühl, Danke an alle“.

Anschließend wurden der Bericht des Vorstandes und der Bericht des Kommandanten vorgetragen. Dabei zeigte sich: die Arbeit der Feuerwehr im Jahr 2022 lässt sich sehr gut an den Zahlen und Fakten ablesen. So wurden in 2022 530 Einsätze absolviert (Vorjahr 504), geleistete Stunden Einsatzdienst 4.974 (Vorjahr 3.812), geleistete Stunden pro Einsatz 9,4 Stunden (Vorjahr 7,3).

Es folgten die Ehrungen und Auszeichnungen (LZ= Löschzug, SPZ= Spielmannszug). Für zehn Jahre aktive Dienstzeit wurden geehrt: Jonathan Buck (LZ3), Trieu Elser (LZ3), Dominik Joachim (LZ 1). Für zehn Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Köstner (LZ3), Isabell Karrer (SPZ), Christian Mack (SPZ), Susanne David (SPZ).

Ehrung des Innenministeriums für 25 Jahre aktive Dienstzeit: Florian Funke (LZ3), Thomas Keeber (LZ5), Stefan Scheibel (LZ2), Marco Schweinberg (LZ4). Für 30 Jahre aktive Dienstzeit: Florian Hutter (LZ1), Miroslaw Szyry (LZ3). Für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Michael Häberle (LZ4). Ehrung des Innenministeriums für 40 Jahre: Werner Harlacher (LZ5), Gerd Schieß (LZ3), Roland Stöber (LZ5), Christian Thiel (LZ5). Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Klaus Müller (LZ2), Stephan Henkel (SPZ). Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Otto Karrer (Alte Kameraden/Ehem.).

Und dann gab es noch eine höchst außergewöhnliche, weil nicht alltägliche Ehrung: Für sage und schreibe 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde Helmut Stephan (Alte Kameraden/Ehem.) geehrt.

Zum Schluss wurden die Beförderungen bekannt gegeben: Zur Oberfeuerwehrfrau wurde befördert: Maren Ost (LZ3), zum Oberfeuerwehrmann Alexander Kutter (LZ3), zum Hauptfeuerwehrmann Aykut Turgut (LZ5), zu Löschmeistern Jonathan Buck und Matthias Sahler, zum Hauptlöschmeister Gerhard Sahler. Aus dem aktiven Dienst, der mit dem 65. Lebensjahr endet, wurden verabschiedet: Michael Schraut, Karl-Heinz Scheufele und Ernst-Alfred Wiskott. Verabschiedet als Fahrgruppenleiter wurde Ludwig Fackler. Darüber hinaus verabschiedet wurden Günther Hertle, Albrecht Thiel und Johann Dietrich. Ernannt zu Fahrgruppenleitern wurden Thomas Hübner und Wolfgang Grabmeier. Das Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Bezirksfeuerwehrverbands Schwaben e.V. erhielt Ludwig Fackler (LZ4).

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!