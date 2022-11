Memminger Christkindlesmarkt beginnt am 25. November

Am Freitag, 25. November, ab 16 Uhr, öffnet der Memminger Christkindlesmarkt wieder seine Pforten und heißt Besucherinnen und Besucher bis zum vierten Adventssonntag auf dem Marktplatz willkommen. © MK-Archiv

Memmingen - Der Memminger Christkindlesmarkt öffnet seine Pforten zum ersten Adventswochenende am Freitag, 25. November, (ab 16 Uhr) und heißt Besucherinnen und Besucher bis zum vierten Adventssonntag, 18. Dezember, willkommen. An 24 mit duftendem Tannengrün dekorierten Ständen werden im adventlichen Lichterglanz kulinarische Spezialitäten, Glühwein, Punsch und die eine oder andere Geschenkidee angeboten.

Zur Eröffnung des Christkindlesmarkts am 25. November wird das Christkind Emilie Spitz gegen 17:30 Uhr mit Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Pferdekutsche vorfahren, begleitet von einer Schar Sternenkinder und den Memminger Turmbläsern. Die Beleuchtung des Christkindlesmarkts ist durch LEDs energiesparend gestaltet.

Wieder kostenloser Stadtverkehr

An allen vier Adventssamstagen (26. November, 3., 10. und 17. Dezember) bietet die Stadt Memmingen einen kostenlosen Stadtverkehr im gesamten Stadtgebiet an. Es können somit Fahrgäste aus allen Stadtteilen mit den Stadt- und Regionalbussen jeden Adventssamstag kostenlos mit dem ÖPNV fahren. Wichtig: Ein Park+Ride-Verkehr von den Gewerbegebieten wird nicht mehr angeboten.

Eine Besonderheit auf dem Christkindlesmarkt ist die auch in diesem Jahr wieder die „Memminger Himmelsstube“: Ein beheiztes Zelt, das sowohl als Treffpunkt für Familie und Freunde, als auch für ein paar ruhige Minuten genutzt werden kann. Das Christkind lädt die Kinder in die Memminger Himmelsstube ein, jeweils samstags wird dort um 15 Uhr vorgelesen. Die Kirchengemeinden erzählen in der Himmelsstube täglich von 17 bis 17.35 Uhr adventliche Geschichten.

Für Unterhaltung sorgen Gesangs- und Bläsergruppen. Auch Krippe und Schafe werden wieder am Marktplatz zu finden sein. Der Nikolaus verteilt an den Wochenenden kleine Geschenke.

Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts:

Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr,

Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr,

Sonntag 12 bis 21 Uhr.

Mit Beginn des Christkindlesmarkts findet am Freitag, 25. November, auch wieder „Memmingen im Lichterglanz“ statt. An dem Tag kann man in der Innenstadt bummeln und einkaufen bis 22 Uhr. Die teilnehmenden Geschäfte haben sich verschiedene Angebote ausgedacht und präsentieren eine Vielzahl an Geschenkideen.

Lange Einkaufsnacht in Memmingen

Mit der langen Einkaufsnacht startet auch wieder das Memminger Weihnachts-Wichteln. Unter dem Motto „Rubbeln und Gewinnen“ gibt es beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften 99.000 Lose, 99.000 Überraschungsmomente und attraktive Hauptpreise zu gewinnen.

Der normalerweise auf dem Marktplatz immer dienstags und samstags stattfindende Memminger Wochenmarkt wird aufgrund des Christkindlesmarkts in der Zeit vom 22. November bis einschließlich 17. November auf den Hallhof verlegt. Ab Dienstag, 20. Dezember, findet der Wochenmarkt wieder auf dem Marktplatz statt.

(MK)

