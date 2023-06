Sommerkräuter-Kurs in der JuBi Babenhausen - Anmeldung bis 9. Juni 2023

Beim Kurs „Sommerkräuter und Wirkstoffpower“ geht es um die Wirkstoffe der Pflanzen und wie ihre Pflanzenteile in wohltuende und pflegende Substanzen verarbeitet werden (Symbolfoto). © PantherMedia/Nikolay_Donetsk

Babenhausen - Unter dem Motto „Sommerkräuter und Wirkstoffpower“ bietet die Schwäbische Jugendbildungsstätte (JuBi) Babenhausen am Samstag, 17. Juni 2023, einen neuen Tageskurs zur Heilkraft der Natur an. Sonnenpflanzen stehen in dieser Zeit in voller Blüte und speichern die geballte Sonnenkraft in sich. Es sind Pflanzen, die für die Menschen schon seit Jahrhunderten in einer besonderen Verbindung zur Sonne stehen. Sie entfalten in dieser Zeit ihre volle Heilkraft.

Unter Leitung der Allgäuer Wildkräuterführerinnen Brigitte Seidel und Uta Manz bietet der Intensivtag von 9:30 bis 16 Uhr Geschichten und Mythen über einige der „Johannikräuter“ und Informationen, wie unsere Vorfahren die Pflanzenkraft nutzten, um sich fit zu halten. Wer mehr erfahren möchte über die Wirkstoffe der Pflanzen und wie ihre Pflanzenteile in wohltuende und pflegende Substanzen verarbeitet werden, ist hier genau richtig.

Um verbindliche Anmeldung wird bis spätestens Freitag, 9. Juni 2023 über die Website der Jubi: https://www.jubi-babenhausen.de/ gebeten. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro.

