ALSO-Festival-Finale am 13. August in Leutkirch

Joy of Voice STAGE ART feiert am Sonntag, 13. August, das 20-jährige ALSO-Jubiläum in Leutkirch. © Vivien Rebhuhn

Leutkirch – Das weit über die Grenzen des Allgäus bekannte Showensemble Joy of Voice STAGE ART feiert das 20-jährige ALSO-Jubiläum mit der finalen Festival-Show „Together“.

Die Veranstalter ziehen ein Resümee über die letzten 20 Jahre und bringen ein Feuerwerk aus Rock, Pop, Schlager, Musical, Tanz und humorvollen Showelementen auf die Bühne. Das Ensemble mit den erfolgreichen Sängern/Darstellern, die auch auf den großen Bühnen im deutschsprachigen Raum stehen, kommt nach Leutkirch um mit Temperament und Leidenschaft ein Broadway-Feeling auf die Bühne zu zaubern. Mit dabei sind unter anderem Kevin Prinz - ein echtes Leutkircher Gewächs (Festspielhaus Füssen, Deutsches Theater, München), Daniel Mladenov (u.a. der König im Ludwig 2-Musical), die neu gekürte Engelsstimme Bayerns Marlon Löffler.



Veranstaltungsort: Auf der Open-Air-Bühne am Rathaus, bei Regen in der Festhalle Leutkirch, Einlass 19 Uhr Beginn 19.30 Uhr.

Tickets unter https://www.also-leutkirch.de/tickets-276.html, über maier-aitrach@t-online.de oder an der Abendkasse.

