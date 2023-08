Jubiläumsshow ALSO-Festival in Leutkirch

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Andreas Brodbeck (links) und Tezer Leblebici (rechts) sangen zum großen Finale des Festivals eine umgedichtete Version des Lieds „My way“. © Sophie-Isabel Gunderlach

Leutkirch – Das ALSO-Festival in Leutkirch feierte 2023 20-jähriges Jubiläum. Zum Abschluss dieses besonderen Events sorgte das Showensemble „Joy of Voice STAGE ART“ mit seinem Programm „Together“ am vergangenen Sonntag für einen gelungenen Abend

Zunächst sah es aber so aus, als ob der Wettergott einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Pünktlich mit Showbeginn um 19.30 Uhr fing es an zu nieseln. Die mehreren hundert Zuschauer, die auf den Platz vor das Leutkircher Rathaus gekommen waren, ließen sich davon aber nicht stoppen – Regenjacke und Schirme wurden ausgepackt und los konnte es gehen.

Dass die Leutkircher sich nicht die Stimmung verderben lassen, lernte auch Angelika Maier, Gründerin von Joy of Voice, im Verlauf des Abends. Sänger Kevin, ein Ur-Leutkircher, habe ihr nämlich erklärt: „Die Leitkircher sitzet des aus, dia Kart isch zahlt, da bleibt ma hocka“, wusste Maier unter lautem Beifall dem Publikum zu berichten.

ALSO-Festival in Leutkirch 2023: Doppeltes Jubiläum

Die nächsten drei Stunden waren eine bunte Mischung aus Songs, Musical-Szenen, Theater und Burlesque. Die Sängerinnen und Sänger von Joy of Voice zeigten ihr ganzes Können, von kräftigen Solonummern über berührende Duette wie bis hin zu Songs, bei denen das gesamte Ensemble performte. Ein Highlight war der Song „Happy Birthday“. Bei diesem standen nicht nur die Mitglieder von Joy of Voice auf der Bühne, sondern sie holten sich Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ALSO-Festivals.

Grund zu feiern hatten beide, wie Maier erklärte: „2023 feiert nicht nur das ALSO 20-jährigen Geburtstag, sondern auch Joy of Voice.“ Das ALSO-Festival, wobei ALSO für Altstadt Sommerfestival steht, fand erstmals 2004 statt. Bereits ein Jahr später organisierte es der eigens dafür gegründete ALSO-Verein, der auch heute noch Träger des Festivals ist. Gründer des jährlichen Sommer-Highlights ist Christian Skrodzki. Auch er wurde am vergangenen Sonntag gefeiert und bekam von Maier einen Gutschein für Eintrittskarten für die Musical-Revue von Joy of Voice, „Die Kaiserin der Herzen kehrt zurück“. ALSO verwandelt seit 2004 Leutkirch jährlich für rund zwei Wochen in eine der Kultur- und Musikhochburgen im Allgäu. Auch 2023 gab es wieder ein abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß.

Jubiläum gebührend gefeiert

Heutiger Chef-Organisator und erster Vorsitzender des ALSO-Vereins ist Tezer Leblebici. Zum großen Finale sang er mit seinem Stellvertreter Andreas Brodbeck sowie dem Joy-of-Voice-Ensemble und mit dem ALSO-Team eine umgedichtete Version von „My way“ von Frank Sinatra. „20 Jahre ALSO – das war ein Fest“, schmetterten die beiden Herren ins Mikrofon und beendeten den Jubiläumsabend mit den Worten. „Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.“

