K7583 Egelsee: Schwerer Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Egelsee - Am Samstag (10.12.2022) geriet auf der K7583 ein Citroën auf winterglatter Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Nissan. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

1 / 19 Am 10.12.2022 waren auf der K7583 von Egelsee in Richtung Berkheim zwei Autos auf winterglatter Fahrbahn zusammengestoßen. © AOV

Gegen 16:45 Uhr fuhr eine 60-jährige Citroën-Fahrerin die K7583 von Egelsee in Richtung Berkheim. Bei Schneefall und winterglatter Fahrbahn geriet die Fahrerin in einer Rechtskurve langsam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Nissan. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 60-jährige Citroën-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Die Citroën-Fahrerin sowie der 61-jährige Nissan-Fahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in die umliegenden Kliniken eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für knapp zwei Stunden komplett gesperrt.

(mb/MK)

