Kalender 2024 „Memmingen in alten Bildern“

Kalender „Memmingen in alten Bildern 2024“ erschienen: Der Memminger KURIER verlost 5 Exemplare

Das Titelbild zeigt eine historische Postkarte, die die idyllische Partie des Zollergartens mit Blick auf Rathaus, Mauer, Hexenturm im Jahre 1904 darstellt. © Foto: Sammlung Reinhard Heuß (Memmingen)

Memmingen – In diesem Jahr erscheint bereits zum 21. Mal der Kalender „Memmingen in alten Bildern“. Das Jahr 2024 ist wieder voll mit informativen Bildtexten, die wieder von der stellvetretenden Heimatpflegerin Sabine Streck verfaßt wurden, die auch die Vergleichsfotos aufgenommen hat. Die Motive stammen aus den Sammlungen von Reinhard Heuß, Susanne Kaschke und Gertrud Stetter aus Memmingen, Wilhelm Denk aus Engetried sowie aus der Sammlung Forster aus Eisenburg und von Sabine Streck aus Buxheim. Einführende Worte hat Oberbürgermeister Jan Rothenbacher geschrieben. Der Memminger KURIER verlost 5 Exemplare.

Das Titelbild zeigt eine historische Postkarte des Zollergarten mit Blick auf Rathaus, Mauer, Hexenturm im Jahre 1904. Das Januarmotiv zeigt den Malerbetrieb von Tobias Wassermann, ca. 1912. Memmingens bekannter Kunstmaler Josef Madlener hat dort eine Lehre als Dekorationsmaler absolviert, ehe er die Kunstgewerbeschule und später die Akademie der Bildenden Künste in München besuchte.



Weitere Motive sind: Kempter Straße, ca. 1910. Auf dem nächsten Kalenderblatt ist ein Zeppelin zu sehen. Welche Sensation! Am 24. Oktober 1912 überflog ein Zeppelin die Stadt. Überall, wo die „fliegende Zigarre“ am Himmel zu sehen war, scharten sich die Schaulustigen am Boden. Das April-Blatt zeigt einen Blick Richtung Osten, um 1900. Erst im Jahr 1899 wurde die Altstadt durch den Abbruch eines Mauerstückes sowie eines Hauses nach Westen geöffnet. Auf dem Mai-Blatt ist ein Blick auf den Fuggerbau und Herrenstraße zu sehen, um 1900. Die colorierte Postkarte passt als Fortgang zum Motiv des Vormonats. Es lenkt den Blick vom Rossmarkt in die malerisch wirkende Herrenstraße. Das Juni-Blatt zeigt den Säulengang der Harmonie, vor 1907.



Der etwa 100 Meter lange Laubengang des Steuerhauses mit seinen 17 Bögen öffnet sich nach Westen. Gegenüber ist das ebenfalls im Mittelalter erbaute Zollerhaus zu sehen. Das folgende Monatsblatt zeigt eine Szene des Fischertags am 21. August 1912. Traditionsgebunden fand der Memminger Fischertag einst entweder direkt an „Bartholomä“, dem 24. August, oder ein paar Tage drum herum statt. Es folgt eine Aufnahme vom Hallhof, 1905. Der ehemalige Hof des Memminger Kreuzherrnklosters war in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Anpflanzung von Kastanien in eine grüne Oase verwandelt worden, nachdem er erst 1824 durch den Abriss eines an der Maximilianstraße stehenden Stadels sein nach Süden offenes Gesicht erhalten hatte.



Das September-Blatt zeigt das bekannte Café Weinsigel, 1935. In der Mitte der 30er Jahre ließ der damalige Eigentümer namens Sigel an seiner „Konzert-Kaffee-Gaststätte“ als Werbung ein Siegel mit Weinglas in Verbindung mit seinem Namen „Sigel“ aufmalen. Das Oktoberblatt zeigt Memmingen von Eisenburg aus, 1898. Auch in diesem Jahr darf ein Motiv des bekannten Kartenmalers Eugen Felle aus Isny (1869-1934) nicht fehlen. Die nächste Aufnahme zeigt das Theater und die Schwesterstraße, 1903. Die komplett gepflasterte Kramerstraße als Hauptverkehrsachse durch die Stadt öffnet sich nach Osten auf den kleinen Platz hin zum Stadttheater. Auf dem Dezemberblatt sieht der Betrachter eine Winteraufnahme aus dem Jahr 1931. Fotografiert wurde sie aus einer Dachluke des großen Manghauses und zeigt die schneebedeckte Memminger Südstadt.



Auf einem Extrablatt zeigt der Vergleich „Früher und Heute“ anhand dieser konkreten Beispiele interessante Veränderungen im Stadtbild.

Kalender 2024 „Memmingen in alten Bildern“

Informationen zum Kalender gibt es per E-Mail an grafik-benkel@t-online.de, telefonisch unter 0151/64521810 oder online unter www.utz-benkel.de. Der Kalender ist für 17,50 Euro in allen Memminger Buchhandlungen erhältlich.

Mitmachen und einen von fünf Kalendern gewinnen Der Memminger KURIER verlost fünf Exemplare des beliebten Kalenders „Memmingen in alten Bildern 2024“.

Und so funktioniert‘s: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken. Bitte das Stichwort „Kalender” im Formular nennen. Einsendeschluss ist Sonntag, 17. September 2023 (23.59 Uhr).

Die Gewinner werden von uns ausschließlich per E-Mail benachrichtigt!

