Kein Freibrief in der „Freinacht“: Bei Sachbeschädigung hört der „Spaß“ auf

Rohe Eier gehören nicht an die Hauswand des Nachbarn: Sachbeschädigungen in der „Freinacht“ haben nichts mit Brauchtum zu tun, sondern sind einfach nur dämlich und dazu noch eine Straftat (Symbolfoto).

„Späße“ können erhebliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen

Von Michaela Breuninger schließen

Memmingen/Unterallgäu – In der Nacht vom 30. April auf 1. Mai steht wieder die sogenannte „Freinacht“ an. Diese wird traditionell zu allerlei Streichen benutzt, die leider inzwischen allzu oft über das Brauchtum und über das erlaubte Maß hinausgehen.

In der Vergangenheit war es noch ausreichend, Pflanzenkübel, Mülltonnen, Gartenmöbel und -türchen wegzuräumen, um sich vor den Maistreichen zu schützen. Mittlerweile ist dies jedoch oft wirkungslos, weil Kinder und Jugendliche – teilweise sogar in Begleitung der Eltern – durch das Wohngebiet streifen und dieses mit Toilettenpapier oder Rasierschaum verschandeln. Deutlich über die Stränge schlagen meist Jugendliche, die – oftmals alkoholisiert – in der Nacht unterwegs sind und das Brauchtum zur Begehung von Straftaten missbrauchen. Die auf den ersten Blick noch lustigen Späße können erhebliche zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Dazu zählen auch Eier an Hauswände werfen, Pflanzen herausreißen oder gar (Mai)Bäume umsägen, das ist Sachbeschädigung und kein witziger Maistreich. Garantiert keine Spaßaktionen sind: Wer Kanaldeckel aushebt oder Seile über die Fahrbahn spannt, scherzt nicht, sondern gefährdet absichtlich und rücksichtslos Gesundheit und Leben von Unbeteiligten.

„Verzogenes“ gehört unter den Maibaum

Es gehört auch zum Brauchtum, dass die Eigentümer ihre „verzogenen” Gegenstände unbeschädigt beim Maibaum wiederfinden.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!