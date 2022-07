„Kinderbrücke Allgäu e.V.“ hilft seit 16 Jahren in Memmingen

Von: Tom Otto

Simone Burk-Seitz (links), die 1. Vorsitzende des Vereins, und Ursula Gollmitzer als 2. Vorsitzende leiten die Geschicke der Kinderbrücke Allgäu e.V. bereits seit 2010. Weitere Informationen über die Kinderbrücke sowie Ideen für Hilfen oder bei Interesse an Spenden gibt es auf der Internetseite www.kinderbruecke-allgaeu.de. © Tom Otto

Memmingen - Vor über 20 Jahren hat der Verein „Kinderbrücke Allgäu“ mit Sitz in Kempten seine Arbeit für in Not geratene Kinder im Allgäu aufgenommen. Seit nunmehr 16 Jahren ist der private Verein auch in Memmingen bei vier Projekten für Kinder und deren Familien aktiv, wenn Schicksalsschläge, Krankheit oder Überforderung geordnete Lebensbahnen durcheinanderbringen.

Mal ist ein kleinerer Betrag für eine Klassenfahrt, mal eine neue Matratze für das Kinderbett nötig: Die Kinderbrücke hilft auch in Einzelfällen unbürokratisch und schnell. Neben dieser Einzelfallhilfe unterstützt der Verein auch andere Vereine und Organisationen, die selbst vor Ort Kinderhilfe leisten. Auch Präventivprojekte werden finanziert und mit angeschoben. Einen besonderen Schwerpunkt legen die privaten Helferinnen und Helfer auf die Förderung der Bildungsmöglichkeiten.

Das größte und älteste Projekt in Memmingen ist der so genannte „Kids Point“ des Memminger Kinderschutzbundes. Seit 2006 trägt der Kinderbrücke die Personalkosten in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr für die umfassende Betreuung von Grundschulkindern. Wenn die Kinder von der Schule kommen, hat eine Hauswirtschafterin bereits das Mittagessen fertig, das gemeinsam eingenommen wird. Die Erfahrung, regelmäßig ein warmes und gesundes Essen zu bekommen, dabei in Ruhe über das zu sprechen, was einen bewegt und auch anderen dabei zuzuhören, kann nicht jedes Kind in einer Familie machen.

Eine Erzieherin betreut die Kinder anschließend bei der Erledigung der Hausaufgaben. Die verbleibende Freizeit wird zum Spielen oder Lesen drinnen oder draußen im Hof oder der Parkanlage genutzt. Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen stehen ebenso auf dem Programm wie kleine Feiern zu Geburtstagen, Weihnachten oder ähnlichen Anlässen. Es werden maximal acht Kinder betreut.

Ein weiteres Projekt heißt „KiWi – Kinder sind uns wichtig“. Dabei bietet die Diakonie in Memmingen Kindern von psychisch kranken Eltern eine Anlaufstelle. Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren können hier Hilfe finden; manchmal ist es nur ein einmaliger Besuch, bei dem sie eine Erklärung für die Situation der Eltern bekommen, um damit besser zurecht zu kommen, mal ist es auch ein regelmäßiger Besuch ein oder mehrmals die Woche. Aktuell betreut der Sozialpsychiatrische Dienst zwischen zehn und zwölf Kinder. Die Kinderbrücke hilft dabei mit der Übernahme von 20.000 Euro jährlich an Personalkosten und sorgt damit für eine Entlastung in den betroffen Familien.

An der Theodor-Heuss-Schule im Memminger Westen unterstützt der Verein die „ökumenische Hausaufgabenbetreuung“ mit einem jährlichen Zuschuss von 3.000 Euro. Der Tafelladen Memmingen wird von der Kinderbrücke bereits seit zehn Jahren mit so genannten Hygienepakten für Kinder und Jugendliche unterstützt. Drei- bis viermal im Jahr werden mehr als 1800 Pakete an mittlerweile 15 Tafelläden im Allgäu verteilt. Die Hygiene-Sets bestehen auf die Altersgruppen abgestimmt aus Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel und Shampoo und für die Jugendlichen ab 12 auch ein Deo. Die Kosten je Lieferung betragen bis zu 7.000 Euro.

Insgesamt verfügt die Kinderbrücke pro Jahr über ein Budget von 250.000 Euro, die ausschließlich aus Spenden stammen. Davon gibt der Verein alleine in Memmingen 90.000 Euro für Hilfsprojekte aus. Alle Kosten, die bei der Kinderbrücke anfallen, werden nicht über die Spenden finanziert, sondern „aus den privaten Taschen der Vereinsmitglieder“, stellt die erste Vorsitzende Simone Burk-Seitz fest. „Verwaltungskosten gibt es bei uns nicht, jeder gespendete Cent wird für die Hilfsprojekte und Einfallhilfe ausgegeben“. Seit Gründung der Kinderbrücke Allgäu hat die Organisation bereits etwa 2000 Projekte mit insgesamt 3,5 Millionen Euro gefördert.