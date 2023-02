Kleine Tümpel mit großer Wirkung: Forstbetrieb Ottobeuren legt Feuchtbiotop an

Der Forstbetrieb Ottobeuren hat im Heuwald nordöstlich von Ottobeuren ein großes Feuchtbiotop angelegt. © Bayerische Staatsforsten

Ottobeuren – Der Forstbetrieb Ottobeuren hat ein Feuchtbiotop angelegt, um verschiedenen Arten einen Lebensraum zu bieten und den Wasserhaushalt des Waldes zu stabilisieren. Denn Wald besteht nicht nur aus Bäumen: Mit einem guten Mix aus strukturreichen Mischwäldern, Blüh- und Offenlandflächen sowie Tümpeln leisten die Bayerischen Staatsforsten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Der Forstbetrieb Ottobeuren hat im Heuwald nordöstlich von Ottobeuren ein großes Feuchtbiotop angelegt. „Amphibien wie die Gelbbauchunke oder der Kammmolch suchen sich je nach Jahreszeit unterschiedliche Lebensräume. Im Frühling wandern sie zu geeigneten Laichgewässern, die sich durch die warme Frühlingssonne schnell erwärmen und möglichst frei von Fressfeinden wie Fischen oder räuberischen Käfern sein sollten“, sagt Forstbetriebsleiter Dr. Hermann S. Walter. Das können auf natürliche Weise entstandene Wassermulden unter umgekippten Wurzeltellern sein, aber auch Fahrspuren am Straßenrand. Oder: Ein künstlich geschaffener Tümpel.

„Gerade durch extreme Trockenzeiten werden Stellen immer wichtiger, an denen Tiere zuverlässig Wasser zur Verfügung haben“, erklärt Walter. Der Kammmolch ist dafür ein gutes Beispiel – er ist die am meisten gefährdete heimische Molchart. Stehende Gewässer sind aber nicht nur bei Amphibien wie dem Kammmolch oder der Gelbbauchunke beliebt: Der seltene Schwarzstorch fliegt Feuchtbiotope zur Nahrungssuche gezielt an, Frösche und Kröten nutzen den begehrten Lebensraum, auf wasserstandorte spezialisierte Pflanzen bewachsen die Gewässer und sorgen für bunte Vielfalt.

Trockenheit in Verbindung mit Starkregenereignissen verringert den Wasserrückhalt des Bodens. „Nur aufnahmefähige und humusreiche Waldböden nehmen Wasser auf und verlangsamen den Abfluss. Feuchtbiotope machen deshalb auch für den Hochwasserschutz und Grundwasserneubildung Sinn“, so der Forstbetriebsleiter.

Das neue Feuchtbiotop im Staatswalddistrikt Heuwald wurde im Herbst 2022 mit einem Raupenbagger angelegt. Es wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche Wassertiefen entstehen (südlich ausgerichtete Flachwasserzonen bis hin zu frostfreiem Tiefwasser) und eine möglichst gute Belichtung gegeben ist, denn der Laich der Amphibien kann sich nur unter Sonneneinstrahlung schnell entwickeln. „Die Uferlinien sind lang und geschwungen, sie bieten viele kleine Versteckmöglichkeiten für die Tiere. An den Rändern haben wir Überwinterungs- und Versteckmöglichkeiten aus alten Wurzelstöcken, Stein- und Totholzhaufen geschaffen, die schützen vor Frost und Fressfeinden“, erklärt der zuständige Revierleiter Julian Löhle. Nach den Erdarbeiten sieht die Fläche erstmal wüst aus, nach rund einem Jahr ist aber alles bewachsen und Leben kehrt ein. „Wir bepflanzen das Feuchtbiotop bewusst nicht, die Natur macht das recht schnell von allein. Wir helfen ihr nur etwas auf die Sprünge, indem wir den Tümpel so strukturreich wie möglich anlegen“.

MK

