Klimainitiative Memmingen gegründet

Teilen

Das Bild zeigt die 14 Gründungsmitglieder des neuen Vereins KIMM. © Privat

Memmingen – „KIMM – Klimainitiative Memmingen e. V.“ - so lautet der Name des von den Teilnehmern des Klimastammtisches neu gegründeten Vereins.

Insgesamt waren 34 interessierte Bürger und Bürgerinnen zu dem Treffen des Klimastammtisches gekommen, darunter auch die 14 offiziellen Gründungsmitglieder des neuen Vereins. Rupert Reisinger, Stadtrat und Sprecher von attac Memmingen, führte durch den Abend. Einstimmig angenommen wurde der vorab ausgewählte Namensvorschlag sowie die Satzung. Der Vereinsbeitrag wurde laut Reisinger „extra niedrig angesetzt, um die Hemmschwelle, in den Verein einzutreten, niedrig zu halten. Statt mit neun Euro einen Monat lang den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, kann man bei uns ab einem Euro einen Monat lang den Klimaschutz in Memmingen und Umgebung fördern.“

Dr. Eckhard Berger stellte den ähnlich gelagerten Verein REFI – Regionales Energieforum Isny e. V. vor, welcher bereits 2008 gegründet wurde. Anhand von Beispielen zeigte er auf, wie der Verein in Isny die Energiewende vorantreibt. So hat REFI die freie Energiegenossenschaft Isny im Allgäu eG gegründet, um anhand von Bürgerbeteiligung in Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu investieren. Zunächst lag der Schwerpunkt auf einer Nahwärmeversorgung für die Stadt Isny. Inzwischen stärkt sich die Genossenschaft zusätzlich mit der Investition in Windenergie.

Die Wahl des Vorstands konnte zügig und einvernehmlich durchgeführt werden. Bereits vorab war beschlossen worden, dass es neben dem ersten und zweiten Vorstand sowie dem Kassierer einen dritten Vorstand geben soll, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.

Erster Vorstand wurde Wolfgang Friedl. Dem Unternehmer ist es wichtig, den Klimaschutz in der Kommunalpolitik anzuschieben. Er monierte, dass die Stadt bereits seit zehn Jahren ein Klimaschutzkonzept habe, das in der Schublade liege. Zum zweiten und dritten Vorstand wurden Lydia Reimann und Felix Schachenmayr gewählt, Florian Frey wird sich um die Finanzen des Vereins kümmern.

Abschließend gab der Vorstand noch einen Ausblick über aktuelle und künftige Aktivitäten des Vereins sowie über die Auswirkungen des Klimawandels auch hier in der Region. Selbst wenn die Klimaziele von Paris eingehalten werden können und der Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad begrenzt bleibe, sei der Wandel bereits deutlich spürbar. Umso wichtiger sei es, dass es dem KIMM e. V. gelinge, Klimaschutzprojekte in Memmingen und Umgebung voranzutreiben und möglichst viele Menschen zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Nähere Infos gibt es unter klimastammtischmm.com oder klimainitiativemm@gmail.com. (MK)