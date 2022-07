Klimagerechter Städtebau: Besseres Verständnis für das Stadtklima in Memmingen

Die Temperaturmessung der verschiedenen Beläge ergaben auf dem Westertorplatz trotz bedeckten Wetters enorme Unterschiede. © V. Weyrauch

Memmingen - Im Rahmen der Erarbeitung des Stadtklimakonzeptes lud die Stadt Memmingen die Bürgerschaft zu einem Spaziergang durch die Altstadt zum Thema „Stadtklima verstehen“ ein. Dabei wurde für die Stadtklimaanpassung sensibilisiert sowie Ideen und Anregungen gesammelt, was die Stadt und jeder Einzelne zur Klimaanpassung beitragen kann.

Zunächst gab es einen kurzen Inputvortrag zur Einführung in das Thema in der Stadthalle. Die Expert/innen der beauftragten Büros berchtoldkrass space&options und GEO-NET Umweltconsulting GmbH zeigten dabei die klimatischen Herausforderungen und mögliche Lösungen auf. Die Problematik und die Maßnahmen wurden beim anschließenden anderthalbstündigen Rundgang durch die Altstadt erleb- und spürbar gemacht. So war beispielsweise am Parkplatz Westertorplatz mittels Wärmebildkamera augenfällig, dass Rasengittersteine im Verhältnis zu vollversiegelten Flächen weniger Wärme speichern und abgeben. Beim Rundgang konnten trotz bedecktem Wetters zwischen beiden Belagsarten vier Grad Celsius Unterschied gemessen werden. An Tagen, an denen die Sonne auf das Pflaster knallt, kann der Unterschied sogar bis zu 20 Grad Celsius betragen.



Möglichkeiten zur Abkühlung an heißen Tagen

Auch die Verschattung durch große Bäume und die Begrünung von Fassaden und Flachdächern war beim Spaziergang ein großes Thema. Plätze wie der Schrannenplatz bieten mit ein paar Bäumen und dem Wasserspiel schon jetzt an heißen Tagen Möglichkeiten zur Abkühlung. Weitere Klimaanpassungsmaßnahmen wurden von den Teilnehmenden gewünscht. Noch besser funktioniert die Abkühlung aber natürlich am Bach, der mit seinem fließenden Wasser für angenehmere Temperaturen in der direkten Umgebung sorgt. Im Optimalfall sollten auch große Bäume innerhalb der Stadt in Hinterhöfen und privaten Gärten bestehen bleiben und neu gepflanzt werden, um das Stadtklima zu verbessern. Zum Schutz des Baumbestandes hat die Stadt Memmingen bereits 2017 eine Baumschutzsatzung erlassen.



Vorschläge zur besseren Klimaanpassung gesammelt

Zurück in der Stadthalle konnten die Bürgerinnen und Bürger anhand von Karten der Altstadt Punkte markieren, die besondere Hotspots bilden oder Möglichkeiten zur Abkühlung bieten. Im direkten Gespräch mit den Experten und den Vertreteren der Stadt konnten Vorschläge zur besseren Klimaanpassung gesammelt und diskutiert werden.



Weitere Informationen zum Stadtklimakonzept gibt‘s hier.

