Klinikum Memmingen beteiligt sich an bundesweitem Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“

„Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“: Auch das Klinikum Memmingen ist durch inflationsbedingte Kostensteigerungen und fehlende Refinanzierung betroffen. © Koch/Klinikum Memmingen

Memmingen – Mit dem bundesweiten Aktionstag am heutigen 20. Juni unter dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ machen die Kliniken in Deutschland auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation aufmerksam. Auch das Klinikum Memmingen ist durch inflationsbedingte Kostensteigerungen und fehlende Refinanzierung betroffen. Deswegen wird das Krankenhaus an der Memminger Bismarckstraße am heutigen Dienstagabend (20. Juni 2023) rot angeleuchtet.

„Wir schließen uns dem Protest und dem Aktionstag an, weil wir Verlässlichkeit bei der Finanzierung der Kliniken benötigen“, so Klinikvorstand Maximilian Mai. „Die Krankenhäuser, ihre Beschäftigten und die Patient*innen benötigen Sicherheit. Wenn politisch nicht gehandelt wird, erleben wir einen immer stärker steigenden wirtschaftlichen Druck auf unsere Träger. Es drohen drastische Einschnitte in der Versorgung oder große negative Auswirkungen auf andere Bereiche der Daseinsvorsorge.“

Zehn Milliarden Euro Defizit bis Ende 2023

Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kurz DKG, werden die Krankenhäuser in Deutschland aufgrund der inflationsbedingten Kostensteigerungen bis Ende des Jahres 2023 ein Defizit von rund zehn Milliarden Euro anhäufen.

Verlässliche Rahmenbedingungen seitens der Politik gefordert

Die Kliniken fordern am bundesweiten Aktionstag die Politik auf, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie wieder in wirtschaftlicher Sicherheit ihre Arbeit planen können.

