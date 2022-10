Klinikum Memmingen: Klinikvorstand Maximilian Mai bleibt bis 2029

Freuen sich auf eine erfolgreiche Zukunft des Klinikums Memmingen: Klinikvorstand Maximilian Mai (links) und Oberbürgermeister Manfred Schilder, Vorsitzender des Verwaltungsrats des Klinikums Memmingen. © Alexandra Wehr

Memmingen - Der Verwaltungsrat des Klinikums Memmingen verlängerte den auf fünf Jahre angelegten Dienstvertrag von Klinikvorstand Maximilian Mai um weitere fünf Jahre bis 2029. Dies teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

„Es ist in der aktuellen Zeit eine herausfordernde Aufgabe, das Klinikum in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, und ich bin überzeugt, dass wir in Ihnen den richtigen Mann an der Spitze dafür haben. Der Verwaltungsrat des Klinikums Memmingen steht geschlossen hinter Ihnen“, würdigte Oberbürgermeister Manfred Schilder, Vorsitzender des Verwaltungsrats, die Führungsleistung von Klinikvorstand Maximilian Mai. Die Vertragsunterzeichnung fand im Rathaus statt.

Im Februar 2019 übernahm Gesundheitsökonom Maximilian Mai die Verwaltungsleitung des Klinikums Memmingen. Er überführte das Klinikum im Jahr 2020 in die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Unter Mais Führung erfolgten zudem die Etablierung der Hauptabteilung Neurochirurgie, die Gründung der MVZ gGmbH, ein kontinuierlicher Personalaufbau und eine wirtschaftliche Stabilisierung. Klinikvorstand Mai ist zudem ein maßgeblicher Treiber des groß angelegten Krankenhausneubaus - einem äußerst anspruchsvollen Mammutprojekt. In den kommenden Jahren soll in Memmingen ein hochmoderner Gesundheitscampus für die Stadt und die Region entstehen. Die geplante Neubaumaßnahme stellt eines der größten nicht-universitären Krankenhausbauprojekte in Bayern dar. Gleichzeitig werde am Altstandort der 2019 gestartete Zehn-Jahresplan mit Investitionen in Geräte, Digitalisierung und Baumaßnahmen stringent umgesetzt, heißt es in der Meldung.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Wir leben in einer gesamtgesellschaftlich schwierigen Zeit und die Krankenhauslandschaft befindet sich im Umbruch. Umso mehr will ich all meine Energie, Erfahrung und Elan einbringen, um das Klinikum Memmingen gemeinsam mit den Beschäftigten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Ich freue mich auf die Aufgaben der kommenden Jahre und die sehr gute Zusammenarbeit mit der gesamten Belegschaft und dem Verwaltungsrat“, betonte Klinikvorstand Maximilian Mai.

