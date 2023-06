Memmingen: Kosten für Klinikum steigen auf über eine halbe Milliarde Euro

So etwa soll das künftige Klinikum samt Bezirkskrankenhaus auf dem sogenannten ehemaligen IKEA-Gelände an der Europastraße nach dem Vorschlag der Planer künftig aussehen

Von Tom Otto schließen

Memmingen - Ein „epochaler Schritt“, „leuchtendes Vorbild“, „eindeutiges Zeichen für das Entwicklungspotenzial der Region“ und „Befreiungsschlag für die gesamte künftige Gesundheitsversorgung“: Selten kommen so viele Superlative in einer Stadtratssitzung zusammen. Am vergangenen Montag beschloss das Stadtratsplenum einstimmig die Fortschreibung der Klinikumsplanung samt überarbeiteter Kostenschätzung. Immerhin werden die Gesamtkosten des Projekts Klinikum und Bezirkskrankenhaus absehbar auf über eine halbe Milliarde Euro steigen.

Klinikumschef Maximilian Mai stellte den Abgeordneten die aktuelle Planung und Kostenschätzung sowie den absehbaren Fortgang der staatlichen Genehmigungen und Fördermöglichkeiten vor.

Der Stadtrat hatte dem Neubau des Klinikums im Frühjahr 2021 zugestimmt und damit einer Option der Renovierung und Sanierung des jetzigen Gebäudekomplexes eine Absage erteilt. Das Projekt wurde im Juli 2022 in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 aufgenommen und ist damit in der Gesamtheit förderrechtlich abgesichert.

Auf dieser Basis und aufgrund der Prüfungsergebnisse der Regierung von Schwaben, wurde nun die Entwurfsplanung erstellt. Änderungen wurden beispielsweise auch bei der Energieversorgung vorgenommen. Ursprünglich sollte ein eigenes Blockheizkraftwerk die Energie liefern, jetzt werden Wärmepumpen die Grundlast stellen und die Spitzenauslastung soll über Fernwärme und Photovoltaik abgedeckt werden. Dazu sind insgesamt PV-Module auf 2.100 Quadratmetern Fläche vorgesehen. Die Planung wurde zwischenzeitlich auch intensiv mit dem Klinikpersonal abgestimmt.

Kosten für Klinikum steigen auf über eine halbe Milliarde Euro: Vorherige Kostenschätzung lag bei 427 Millionen Euro

Die damalige Kostenschätzung beim Neubaubeschluss vor zwei Jahren betrug 427 Millionen Euro. Laut der heutigen Kostenschätzung nach dem Planungsfortschritt und inklusive eines Indexbudgets, das künftige Baupreissteigerungen enthalten soll, werden die Gesamtprojektkosten einschließlich Bezirkskrankenhaus eine Höhe von 533,9 Millionen Euro erreichen. Weil auch die staatlichen Fördermittel um gut 70 Millionen Euro steigen werden, heißt das für die Stadt Memmingen, dass eine Kostenbeteiligung von voraussichtlich ca. 145 Millionen Euro gestemmt werden muss. Zum Vergleich: das ist fast die jährliche Summe an Steuereinnahmen der Stadt.

In der aktuellen Kostenschätzung sind jedoch auch einige Kosten noch nicht enthalten: Parkhaus, MVZ, Grundstückskosten, Kosten für das Bebauungsplanverfahren, mögliche Fördermittelrückzahlungen und die Finanzierungskosten fehlen noch. Wegen der sich abschwächenden Baukonjunktur gehen die Planer von einer nur moderaten Steigerung der Baukosten von jährlich etwa vier Prozent aus, was auch die Finanzierungskosten verringern sollte. Auf der Einnahmenseite sind jedoch auch noch Erlöse für die Verwertung des bestehenden alten Klinik-Grundstücks zu erwarten. Nach der jetzigen Planung und den im kommenden Jahr erwarteten Prüfungen des Vorhabens durch die Regierung, soll der Baubeginn im Frühjahr 2025 stattfinden. Die Inbetriebnahme des gesamten Komplexes ist für 2029 geplant.