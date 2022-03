Krieg in der Ukraine: Breites Bündnis lädt am Freitag zum Memminger Friedensprotest ein

Treffpunkt für die Teilnehmer des Memminger Friedensprotestes ist um 18 Uhr am Schrannenplatz in Memmingen. © Veranstalter

Memmingen – Ein breites Bündnis gesellschaftlicher Gruppen und Repräsentanten aus der Region lädt ein zur Teilnahme am Memminger Friedensprotest unter dem Namen: „Stoppt den Krieg – die Waffen nieder!“ Die Demonstration findet am Freitag, 4. März 2022, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Schrannenplatz in Memmingen (Aufbau um 17.30 Uhr). Der Demonstrationszug wird auch am Schrannenplatz enden.

„Die Bombenangriffe und der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind eine neue Stufe der Aggression durch Putin, die auf das Schärfste verurteilt wird“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von den Initiatoren und Organisatoren des Demonstrationszuges Die Linke und BO Memmingen. Dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg sei durch nichts zu rechtfertigen. Russland müsse die Kampfhandlungen sofort einstellen, einem Waffenstillstand zustimmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren, lautet die Forderung. Dies sei die gefährlichste Situation für den Frieden in Europa seit Jahrzehnten. „Unsere Solidarität gilt den Menschen vor Ort, die schon lange unter dem Kampf um Einflusssphären leiden – und nun brutal von den Kampfhandlungen betroffen sind. Auch wir im Westen sollten unseren Anteil zur Entstehung der Situation überdenken“, heißt es außerdem in dem Schreiben. „Aber: Die Anerkennung der ‚Volksrepubliken‘ und der Angriff russischer Truppen sind keine ‚Friedensmission‘, sondern völkerrechtswidrig und Akte des Militarismus.“

Putin habe deutlich gemacht, dass er einen aggressiven Nationalismus vertrete. Dem stellt sich ein breites Bündnis auch in Memmingen entgegen. Sicherheit und Unabhängigkeit der Ukraine müsse wiederhergestellt werden. Die Menschen dürften nicht mehr zum Spielball geopolitischer Interessen gemacht werden. Es brauche einen Politikwechsel – für gewaltfreie Konfliktlösung, sozialen Ausgleich und grenzübergreifende Kooperation. Daher ruft ein breites Bündnis gesellschaftlicher Gruppen und Repräsentanten aus der Region am 4. März in der Memminger Innenstadt zum Protest auf.

Als Repräsentant/innen aus der Politik werden unter anderem teilnehmen:

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau,

Oberbürgermeister Manfred Schilder,

Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh,

Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger,

die Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) und

Susanne Ferschl (Die Linke).

Dem Aktionsbündnis „Memmingen hält zusaMMen“ gehören neben anderen an: Die Parteien CSU, SPD, Die Grünen, ÖDP, Die Linke, V-Partei, Jusos, Junge Union, Linksjugend Solid, Bündnis für Demokratie und Menschenrechte, DGB, Gewerkschaft NGG, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Katholische Landjugendbewegung, Naturheilverein Memmingen, Frauennetzwerk, Kaminwerk, Attac, Soziokultureller Verein, Fußballclub Inter.

Die Corona bedingten Abstandsregeln und das Tragen von FFP2-Masken sind zu beachten.

Tschernihiw-Spendenkonto Memminger Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen in der Partnerstadt Tschernihiw unterstützen wollen, können dies mit einer Spende auf das Konto „Memmingen hilft“ tun. Das Konto ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee eingerichtet und hat die Bankverbindung: IBAN: DE 88 7315 0000 0010 5447 24, BIC: BYLA DEM1 MLM.

(MK)

