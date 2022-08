Kronburg – für ALLE

Die Vorstandschaft des neugegründeten Bürgervereins „Kronburg für ALLE e.V.“ (von links) Jochen Klinkhammer( stellv. Vorstand), Peter Braun, Stefan Kaulfersch (Beisitzer), Heike Klinkhammer (1. Vorsitzende), Christian Kerwien (Kassenwart), Norbert Saitner, Hermann Gromer (Beisitzer), Anni Reisle (Schriftführerin) und Sabine Nauber (Beisitzerin). © Privat

Kronburg - Im Gromerhofsaal in Illerbeuren fand die Gründungsversammlung des neuen Bürgervereins „Kronburg für ALLE e.V.“ statt. Bürgermeister Hermann Gromer konnte 37 Bürgerinnen und Bürger zur Gründungsfeier begrüßen. Er wurde von den Anwesenden einstimmig zum Versammlungsleiter und Anni Reisle zur Protokollführerin ernannt.

Anschließend übergab er das Wort an Heike Klinkhammer, die anhand einer Präsentation den Ablauf und den Zweck dieser Vereinsgründung ausführlich darlegte. Zu Beginn erläuterte sie, dass sich vor längerem ein Arbeitskreis bildete, der unter anderem eine Satzung erarbeitet hat. Anschließend stellte sie den Sinn des Bürgervereins ausführlich dar. In der Gemeinde gebe es zwar bereits Angebote wie Hilfetelefon, Krabbelgruppe, Seniorennachmittag, Besuchsdienst, Sprechstunde „Digitale Welt“, Vereine etc. Dennoch sei es wichtig, das Angebot zu erweitern und damit die Gemeinschaft generationsübergreifend zu stärken. Ziel sei es, vielen Bürgerinnen und Bürgern schnell und unkompliziert Hilfe durch Mitbürgerinnen und Mitbürger zukommen zu lassen. Solche Angebote könnten generationsübergreifende Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren, Nachbarschaftshilfe, Fahrdienste, Repair-Café und vieles mehr sein. Voraussetzung für alle, die mithelfen wollen oder solche Leistungen in Anspruch nehmen möchten sei, dass sie Mitglied im Bürgerverein sind. Nur so sei gewährleistet, dass alle Unwägbarkeiten durch eine Versicherung abgedeckt sind. Natürlich, so Klinkhammer, könnten nicht alle Hilfeleistungen kostenlos erbracht werden. Leistungen wie Fahrdienste, Nachhilfe, Material für einen Bastelnachmittag, Gartenabfälle zum Wertstoffhof bringen etc. würden etwas kosten. Die Vorstandschaft werde dazu eine Gebührenliste erarbeiten. Es müsse auch jedem klar sein, dass der Bürgerverein kein Verein ist, der alles leisten kann und wenn möglich auch noch kostenlos. Voraussetzung ist, dass die Personen, die die Hilfe in Anspruch nehmen, auch darauf angewiesen sind!

Anschließend wurde der Name des Bürgervereins von den Anwesenden gewählt. Bereits vor längerer Zeit konnten dazu in einem Wettbewerb Vorschläge eingebracht werden. Die fünf meistgenannten standen nun zur Auswahl. Mit 15 Stimmen fiel das Ergebnis eindeutig aus. Der Bürgerverein der Gemeinde Kronburg wird „Kronburg für ALLE e.V.“ heißen.

Danach wurde eine Anwesenheitsliste in Umlauf gebracht, in die sich jeder eintragen und entschließen musste, ob er Mitglied im Bürgerverein wird oder die Versammlung weiter als Zuhörer verfolgen wird. Erfreulicher Weise haben sich 35 Anwesende dazu entschlossen, gleich Mitglied zu werden. Die Entscheidung war notwendig, da nur Mitglieder die Satzung beschließen und die Vorstandschaft wählen dürfen. Die Satzung wurde im Anschluss verlesen und alle 35 Wahlberechtigte haben dieser zugestimmt.

Alsdann wurde die Vorstandschaft mit folgendem Ergebnis gewählt: 1. Vorstand Heike Klinkhammer, 2. Vorstand Jochen Klinkhammer, Kassenwart Christian Kerwien, Schriftführerin Anni Reisle, Beisitzer Stefan Kaulfersch, Norbert Saitner, Sabine Nauber Peter Braun und Hermann Gromer (1.Bürgermeister Kraft seines Amtes gesetzt), Kassenprüferinnen Christine Rottmar und Rosi Tubach. Alle wurden mit 34:0 Stimmen bei jeweils einer Enthaltung gewählt.

Im Anschluss wurden von den wahlberechtigen Anwesenden die vorgeschlagenen Mitgliedsbeiträge festgelegt:, um dem Verein eine kleine Grundlage zu geben, waren alle einverstanden, die Mitgliedsbeträge die normal im Februar fällig sind, bereits jetzt für das ganze Jahr einzuziehen. Bürgermeister Gromer sicherte von Seiten der Gemeinde einen jährlichen Zuschuss von 200 Euro zu. Außerdem könne auf Spenden von Privatpersonen aus der Gemeinde in Höhe von 1200 Euro zurückgegriffen werden. Mitgliederanträge liegen im Gemeindeamt aus. (A.R.)