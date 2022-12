Kleine Finanzspritze: Zuschusserhöhung für Kaminwerk und Memminger Meile

Von: Tom Otto

Rund 6.000 Gäste besuchten laut Kulturamtsleiter Hans-Wolfgang Bayer die diesjährige „Meile“, davon kamen allerdings die meisten zu den öffentlichen Veranstaltungen, die kostenfrei angeboten wurden. © MK-Archiv Rainer Becker

Memmingen - Der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt hat in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen, die Finanzen im kommenden Jahr für Kaminwerk und Memminger Meile zu erhöhen. Der Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt der Zurverfügungstellung der erforderlichen Mittel durch den Stadtrat.

Die Stadt unterstützte das Kaminwerk beziehungsweise das Kulturzentrum Memmingen e.V. seit 2016 mit einem Zuschuss von 362.400 Euro pro Jahr. Neben den Mietkosten für die Halle übernimmt die Stadt auch die Mietkosten für die Veranstaltungstechnik und in Form eines Programmkostenzuschusses auch zur Hälfte die anfallenden Personalkosten. Diese Art von freiwilliger Unterstützung sei von Anfang an Bestandteil der städtischen Planungen und Teil der städtischen Kulturförderung gewesen, die damit auch Veranstaltungen abseits des „Main stream“ ermögliche, so Kämmerer Gunter Füßle.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll der Zuschuss um knapp zehn Prozent auf 398.400 Euro ansteigen. Die nun beschlossene Zuschusserhöhung wurde notwendig aufgrund der gestiegenen Mindestlöhne und der gestiegenen Mietkosten für Technik.

Gemischte Bilanz der „Meile“

In der gleichen Sitzung beantragte der Memminger Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer auch die Mittel für die Memminger Meile im kommenden Jahr. Zunächst zog er eine gemischte Bilanz der vergangenen „Meile“ im Sommer: „Hervorragende Konzerte, begeisterte Reaktionen, aber weniger Publikum“ Gut 6.000 Gäste besuchten die vergangene „Meile“, davon kamen allerdings die meisten zu den öffentlichen Veranstaltungen, die kostenfrei angeboten wurden. Nur etwa ein Viertel der Besucher kamen zu den Konzerten, bei denen ein Eintritt gezahlt werden musste. Den Besucherrückgang erklärte der Kulturamtsleiter mit der „Epidemie der Trägheit“, die auch anderenorts als geringere Lust auszugehen beobachtet werde. Die Wiederbelebung des Kulturlebens in der Nach-Corona-Zeit sei bisher nur teilweise gelungen, so Bayer.

Immerhin konnten in 2022 auch Bundesmittel aus der Kulturförderung in Höhe von 12.000 Euro gewonnen werden, die in der Planung für das kommende Jahr voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Dr. Bayer bezifferte die absehbaren Kosten für das Meile-Programm in Höhe von etwa 112.000 Euro im kommenden Jahr als in etwa gleich hoch wie in den vergangenen beiden Jahren. Die Stadt wird wegen der ausbleibenden Bundesmittel ihren Zuschuss voraussichtlich wieder auf etwa 87.000 Euro erhöhen müssen.

