Kultur pur in Memmingen: Im Juni ist am Landestheater Schwaben einiges geboten

Neben Intendantin Dr. Kathrin Mädler verlässt auch ein langjähriges Ensemblemitglied das Landestheater Schwaben. © MK-Archiv Breuninger

Memmingen - Abschiednehmen heißt es im Juni am Landestheater Schwaben: Schauspielerin Anke Fonferek feiert mit dem Liederabend „Ich seh‘ den Mond und denk‘ an Dich“ am 11. Juni ihre letzte Premiere und mit „Von Herzen – Liebesszenen aus sechs Jahren Memmingen“ findet zum Ende der Intendanz von Kathrin Mädler am 25. Juni ein großes Abschiedsfest statt. Außerdem erobern im Juni die Spieler/innen der „Bürgerbühne Schwaben“ das Landestheater und präsentieren insgesamt sechs Vorstellungen.

Das Memminger Ensemble steht am 25. Juni zum letzten Mal in dieser Konstellation gemeinsam auf der Bühne des Großen Hauses. Im Rahmen des Abends „Von Herzen – Liebesszenen aus sechs Jahre Memmingen“ erinnert sich das Ensemble szenisch an die schönsten Liebesszenen der letzten Jahre und bedankt sich auf diese Weise bei seinem Publikum für viele großartige gemeinsame Theatermomente. Im Anschluss werden Abschied und Neubeginn mit Getränken auf dem Theaterplatz gefeiert. Der Eintritt zu den beiden Vorstellungen um 18 und 20:30 Uhr ist frei, jedoch müssen Zugangskarten an der Theaterkasse reserviert werden.



Ein langjähriges Ensemblemitglied verlässt die LTS-Bühne

Auch Schauspielerin Anke Fonferek verlässt nach 20 Spielzeiten das Landestheater Schwaben. Gemeinsam mit Musikerin und Wegbegleiterin Ekaterina Isachenko hat Anke Fonferek einen musikalischen Abend mit Songs und Geschichten aus dem Leben, aus Anekdoten und Alltagsbeobachtungen, mit viel Witz und Weisheit zusammengestellt. „Ich seh‘ den Mond und denk‘ an Dich“ feiert am 11. Juni um 20 Uhr Premiere auf der Foyerbühne.

Weitere Termine: 16., 17., 18. Juni, 1., 2. Juli um jeweils 20 Uhr und 3. Juli um 19 Uhr.



Von 24. bis 26. Juni 2022 finden die „Bürgerbühnentage“ statt. Über 40 engagierte Spieler/innen aus drei Spielclubs bespielen in sechs Vorstellungen das Große Haus, das Studio und den Schweizerberg. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei, jedoch müssen Zugangskarten an der Theaterkasse reserviert werden.

Termine „Bürgerbühnentage“:



Spielclub ab 13 Jahren: „Would you die for „Glitter“ - 24. Juni um 18 Uhr; 26. Juni um 16 und 19 Uhr, Schweizerberg (Spielleitung: Mattia Cedric Meier).

„Would you die for „Glitter“ - 24. Juni um 18 Uhr; 26. Juni um 16 und 19 Uhr, Schweizerberg (Spielleitung: Mattia Cedric Meier). Spielclub ab 25 Jahren I: „Alles gut?!“ – 24. Juni um 20 Uhr, Großes Haus (Spielleitung: Anne Verena Freybott).

„Alles gut?!“ – 24. Juni um 20 Uhr, Großes Haus (Spielleitung: Anne Verena Freybott). Spielclub ab 25 Jahren II: „Der Kongress – Wortkraft 2022“ -25. Juni um 18 Uhr; 26. Juni um 18 Uhr, Studio (Spielleitung: Claudia Hoyer).

