Kultureller Austausch: Französische Schüler besuchen Leutkirch

Gelebtes Europa: Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle empfing französische Austauschschüler im Rathaus. © Stadt Leutkirch

Leutkirch – 41 Schülerinnen und Schüler aus den französischen Partnerstädten Bédarieux, Lamalou-les-Bains und Hérépian wurden vor kurzem, zusammen mit ihren Begleitern, von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle im historischen Rathaus begrüßt.

Die französischen Schülerinnen und Schüler besuchten während der Austauschwoche den Unterricht der Klassen 7, 8, 9 und 10 der Otl-Aicher-Realschule und des Hans-Multscher-Gymnasiums. Alle Schüler waren in Gastfamilien untergebracht und das erste Mal zu Besuch in Leutkirch im Allgäu. „Es ist schön zu sehen, dass nach so langer Zeit endlich wieder ein Austausch zwischen den Schülern stattfinden kann. Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich in Leutkirch begrüßen zu dürfen“, betonte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bei der Begrüßung im Schwörsaal.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle empfing die französischen Schüler im Rathaus.Begleitet wurde die Gruppe von Fabienne Drouche, Deutschlehrerin in der Partnerstadt Bédarieux, Cathy Barigelli und Nathalie Bourdel. Auf deutscher Seite organisieren den Austausch Julia Schiller, Französischlehrerin an der Otl-Aicher-Realschule und Monika Ruetz, Französischlehrerin am Hans-Multscher-Gymnasium. Der Austausch und das Programm werden durch den Leutkircher Partnerschaftsverein mitorganisiert und mitfinanziert. Dietmar Krohmer, Schulleiter des Hans-Multscher-Gymnasiums, begleitete die Gruppe ebenfalls.



Neben Schulbesuch und anderen Aktivitäten, standen auch ein Tagesausflug nach München und eine Stadtführung in Lindau auf dem Programm der Austauschwoche.

mk

