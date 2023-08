Kulturgespräch im Memminger KURIER: Krimi-Autor Walter Christian Kärger über neues Buch „Räuber und Schandarm“

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Teilen

Der 1955 im Allgäu geborene Krimi-Autor Walter Christian Kärger. © Susanne Marx

Memmingen – Walter Christian Kärger ist ein bekannter Autor aus Memmingen. Mit seiner Krimi-Reihe um den Kommissar Max Madlener, die am Bodensee spielt, hat er eine große Fanbasis in ganz Deutschland gefunden. Sein neues Buch „Räuber und Schandarm“ spielt in Niederbayern, nahe an der tschechischen Grenze und hat ebenfalls das Potenzial, Auftakt einer Reihe zu werden. Der Memminger KURIER sprach mit Kärger über seinen neuen Roman, die Möglichkeit, auch mal ein Buch in Memmingen spielen zu lassen und seine Lieblingsautoren.

Sehr geehrter Herr Kärger, Ihr neuer Roman heißt „Räuber und Schandarm“. Was bedeutet der Titel?

Walter Christian Kärger: Räuber und Gendarm ist ein altes Kinderspiel, das ich schon in meiner Jugend gespielt habe. In dem Spiel gibt es die Guten und die Bösen. Ich fand den Titel für mein neues Buch passend, weil im Roman die Guten gleichzeitig die Bösen sind. Dass ich Gendarm mit Sch geschrieben habe, liegt daran, um mich von anderen Titeln abzusetzen. Es ist schwierig, heutzutage einen Buchtitel zu finden, der noch nicht vergeben ist (lacht).

Worum geht es in Ihrem neuen Buch?



Kärger: Es ist eine Krimi-Komödie, in der es aber auch um existenzielle Probleme geht. Darum ist der Handlungsort auch ein kleiner Ort am Rande des Nichts. Den Polizisten droht die Schließung ihrer Dienststelle und damit die Gefahr, Job und Haus und damit die Lebensgrundlage zu verlieren. Aber mein Hauptcharakter Mats Behringer ist kein Loser, sondern ein Kämpfer, der alles tut, dass sich die Situation ändert – darum werden die Polizisten selbst zu Gaunern.

Hatten Sie Mats Behringer als Hauptcharakter von Anfang an im Kopf oder hat sich die Figur während des Schreibens entwickelt?



Kärger: Ich hatte die Idee im Kopf, dass Polizisten kriminelle Handlungen begehen, die sie verheimlichen müssen, um ihre Jobs zu behalten. Das war die Grundvoraussetzung, daran anschließend entwickelte ich die dahinterstehenden Hauptfiguren. Die sollten originell sein und die Leserschaft muss sie mit all ihren Licht- und Schattenseiten mögen können. Im zweiten Schritt musste ich mir auch die Nebenfiguren ausdenken. Damit die funktionieren, müssen es teilweise gegensätzliche Figuren sein.

Mögen Sie all Ihre Figuren?



Kärger: Ja, ich mag alle meine Figuren, auch die nicht so netten wie Behringers Schwager Wildbieler oder den Versicherungsdetektiv Salovic. Die schreibe ich alle mit Liebe und etwas überzeichnet. Bei jeder Figur gebe ich mein bestmögliches, um sie liebenswert oder die Bösewichte möglichst böse zu machen. Mir ist wichtig, jede Figur ambivalent und nicht eindimensional zu gestalten.

In einem anderen Interview haben Sie angedeutet, dass aus „Räuber und Schandarm“ eine Reihe werde könnte. Gefühlt gibt es heute sowohl im Fernsehen als auch bei Büchern im Krimigenre nur noch Fortsetzungen. Warum?



Kärger: Schauen Sie zum Beispiel die Mission-Impossible-Reihe mit Tom Cruise an. Als Teil 1 rauskam, haben alle gesagt – lasst uns einen Teil 2 machen, wenn das ein Erfolg wird, dann ein Teil 3 und das klappte so gut, inzwischen sind wir bei den Teilen 7 und 8. Bei Büchern funktioniert das ähnlich. Wenn sie ein Erfolg sind, ist der Verlag bereit, noch einen Band zu machen und so geht es weiter. Für mich als Autor haben Reihen die Vorteile, dass ich meine Hauptfiguren und Orte bereits habe und nicht alles komplett neu erfinden muss. Bei meiner Madlener-Reihe beispielsweise habe ich den Kommissar, seine Assistentin, das Polizeipräsidium … Es fehlt „nur“ noch eine Geschichte und ein Gegenpart – und da fällt mir immer etwas ein (lacht).



Beschreiben Sie bitte einmal: Wie entsteht ein Roman bei Ihnen? Wissen Sie beispielsweise von Anfang an, wie sich die (Haupt-) Figuren entwickeln und wie es für sie ausgeht?



Kärger: Für jedes Buch habe ich ein Exposé über mehrere Seiten, in welchem die Geschichte im Groben drinsteht. Das muss ich beim Verlag einreichen und es wird entschieden, ob er die Story nimmt. Während des Schreibens kann es schon noch passieren, dass ich einzelnen Figuren eine andere Richtung gebe oder eine Wendung in den Plot einbaue, die ich witziger als die ursprünglich geplante finde. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass ich einen Mörder hatte, nach Dreiviertel des Buches aber dachte, es muss doch der andere sein. So was passiert aber selten. Komplett ins Blaue reinschreiben geht nicht.

Wie viel redet der Verlage bei der Handlung mit?



Kärger: Das war am Anfang mehr. Inzwischen bin ich aber – und das sage ich hoffentlich, ohne überheblich zu klingen – so renommiert, dass meine Exposés ohne große Änderungen abgesegnet werden. Außerdem habe ich einen Agenten, der mir immer zuerst Rückmeldung gibt. Das ist wichtig, ohne Agent braucht man mit dem Schreiben nicht anzufangen.

Das klingt nach einigen beteiligten Parteien. Wer verdient an Ihren Büchern, zum Beispiel an „Räuber und Schandarm“, alles mit?



Kärger: Ich habe einen Vertrag mit meinem Verlag und erhalte einen Grundbetrag. Je nachdem, wie gut sich das Buch im Anschluss verkauft, erhalte ich Tantiemen, der Verlag verdient daran, mein Agent verdient daran und der Buchhändler verdient daran. Es lässt sich zusammenfassen: Je besser sich das Buch verkauft, desto besser verdiene ich – da trage ich schon ein gewisses Risiko.

Bekommen Sie regelmäßig eine Übersicht, wie sich Ihr Buch verkauft?



Kärger: Die bekomme ich einmal im Jahr. Aber ich schaue selber regelmäßig nach, zum Beispiel bei Amazon.

Amazon ist ein gutes Stichwort. Immer mehr Buchhändler müssen vor dem Online-Riesen weichen. Wie sehen Sie als Autor Amazon?

Kärger: Für mich bringt das schon Vorteile, zum Beispiel verkaufe ich darüber viele Romane als E-Book und erhalte hier einen größeren Anteil als bei den gedruckten Exemplaren. Oder nehmen wir die Corona-Zeit: Ich glaube, einen Tag nach dem Erscheinen meines neuen Romans begann der erste Lockdown. Ohne Amazon oder andere Online-Händler hätte ich in der Zeit kein Buch verkauft. Insgesamt stehe ich Amazon nicht so negativ gegenüber wie die Buchhändler.

Ihr nächstes Buch, ein historischer Roman, ist schon fertig und spielt in München. Können Sie bitte beschreiben, worum es geht?



Kärger: Das Buch heißt „Der Dienstmädchenmörder“ und kommt im Frühjahr 2024 auf den Markt. Es ist ein historischer Kriminalroman, ein Retrokrimi, der 1886 in München spielt. Die Hauptrolle ist ein bayerischer Sherlock Holmes, der Serienmorde aufdecken muss. Im Hintergrund spielt mit, dass die Zeit der Beginn der Kriminalistik ist, damals gab es keine Fingerabdrücke, kein Giftscreening oder keine DNA – mein Ermittler erfindet das so ein Stück mit.

Könnten Sie sich vorstellen, auch einmal einen Roman zu schreiben, der in Memmingen spielt?



Kärger: Momentan ist das kein Thema für mich. Aber sollte es sich ergeben, etwa eine Geschichte im Zusammenhang mit der Zeit der Bauernkriege, könnte ich es mir vorstellen.

Haben Sie auch einen Lieblingsautor?



Kärger: Ich habe sogar mehrere Lieblingsautoren (lacht). Don Winslow finde ich gut, der schreibt die härtesten Thriller, die ich kenne. Außerdem mag ich Thomas Harris, den Autor von „Das Schweigen der Lämmer“ – für mich der beste Thriller der letzten 30 Jahre – Stieg Larsson, Jussi Adler-Olsen und die alten Klassiker, beispielsweise von Raymond Chandler.

Können Sie das Lesen „genießen“ oder schauen Sie mit einem Auge immer auf die Technik oder den Schreibstil der Kollegen?



Kärger: Man lernt natürlich immer was. Aber wenn die Autorin oder der Autor mich packt, vergesse ich die Technik und alles drumherum und das Lesen macht mir einfach Spaß. Ernsthaft wird es nur, wenn ich selber schreibe (lacht).

Herr Kärger, vielen Dank für das Gespräch.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!