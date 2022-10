Kulturszene in Memmingen: Wiederauferstehung der Jazz-Session im PiK

Von: Tom Otto

Sowohl bei den Musikern wie auch bei den Zuschauern war die Freude groß, dass es endlich wieder eine Jazz-Session im PiK gab. © Tom Otto

Memmingen - Die Erleichterung und Freude war spürbar bei der ersten Jazz-Session im Parterretheater im Künerhaus (PiK) in Memmingen seit zweieinhalb Jahren.

Im gut besuchten PiK zeigten am 5.10.2022 viele verschiedene Jazz begeisterte Musiker und Sängerinnen auf der Bühne ihr Können und ihre Lust am Jazz. Standards wie „On the sunny side of the street“ am Anfang des Abends gaben einen deutlichen Hinweis auf die Gemütslage von Gästen und Musikern. In wechselnder Besetzung wurde aus der Bandbreite des Jazz viel Bekanntes und Lebendiges zu Gehör gebracht. Die Jazz-Sessions im PiK sind ein Anziehungspunkt für die Szene aus dem gesamten Allgäu, selbst in Kempten, wo alljährlich das große Jazzfrühling-Festival organisiert wird, gibt es keine vergleichbare regelmäßige Zusammenkunft.

Parterretheater im Künerhaus: Nächste Jazz- und Folk-Sessions stehen schon fest

Die nächsten beiden Termine der Jazz-Sessions stehen auch bereits fest: am 2. November und am 7. Dezember treffen sich die Freunde der Musikrichtung erneut im PiK. Beginn jeweils 20 Uhr, es empfiehlt sich wegen der begrenzten Platzanzahl früh zu kommen, der Eintritt ist frei. Auch für die Folk-Session gibt es wieder einen Termin, nämlich am Freitag, 25. November. Folk-Musikfreunde dürfen sich auch auf das Konzert am 2. Dezember mit der Formation „All wound up“ freuen.

