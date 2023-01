Kunstgeplauder: Der Memminger KURIER im Gespräch mit Street Art-Künstler Max Schlegel

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Der Street Art- und Mural Art-Künstler Max Schlegel vor seinem aktuellen Werk in Amendingen. © Privat

Memmingen - Max Schlegel (28) hat eine besondere Leidenschaft: Street Art. Er verschönert mit bunten Bildern Wände oder Garagen. Bei einem abendlichen Spaziergang durch Memmingen sprach er mit dem Memminger KURIER über seine Kunst.

Memminger KURIER: Herr Schlegel, Sie sind Graffiti-Künstler. Beschreiben Sie bitte den Leserinnen und Lesern einmal, was das bedeutet.

Maximilian Schlegel: Ich muss das korrigieren. Ich bin kein Graffiti-Künstler, sondern ich mache Mural Art (dt. Wandmalerei), das sind große Bilder. Graffiti ist meiner Meinung nach ein Schriftzug, da gehören dann auch sogenannte Tags dazu – das ist das, was Menschen oftmals als Schmiererei sehen. Der gemeinsame Überbegriff für diese unterschiedlichen Kunstformen ist Street Art.

Ist „Mural Art“-Künstler Ihr Beruf?

Nein, ich habe einen ganz „normalen“ Beruf (lacht). Ich arbeite in der IT und mache gerade berufsbegleitend meinen Master. Die Kunst ist ein Hobby. Ich denke auch, ab wann man sich als Künstler sieht, muss jeder selber definieren. Ich würde mich nicht so sehen.

Wie und wann kamen Sie zur Street Art?

Angefangen zu malen habe ich in der Grundschule. Ich erinnere mich noch genau, wir haben einen Ausschnitt eines Bildes von van Gogh bekommen und mussten das weiter malen. Ich machte das so energisch, dass meine Tante organisierte, dass ich Malunterricht bekam. Der war klassisch im Stil von Bob Ross, dem Lockenkopf. Als das Internet aufkam, habe ich neue Richtungen, Möglichkeiten und Stile entdeckt, die ich cool fand und machen wollte. Ich fing an, Bilder nachzumalen und in einem eigenen Stil weiterzuentwickeln. Nach ein paar Jahren habe ich das Medium gewechselt und bin vom Pinsel auf die Dose umgestiegen.

Malen Sie noch mit dem Pinsel?

Das kommt auf das Bild an. Mit dem Pinsel kann man nur eine bestimmte Größe malen. Je größer Bilder werden, desto besser werden die Effekte, aber dafür benötigt man andere Werkzeuge. Nicht jedes Werkzeug ist für jedes Format passend.

Wie haben Sie den Umgang mit der Sprühdose gelernt?

Einen enormen Mehrwert bringt das Internet. Man kann sich anschauen, wie andere Künstler arbeiten und was ihre Technik ist. Ich persönlich versuche, immer alles zu systematisieren und dann eine Perspektive zu finden, wie ich es machen möchte, zum Beispiel bei Licht und Schatten. Dazu kommen weitere Skills (dt. Fertigkeiten), etwa Can Control (dt. Kontrolle der Sprühdose). Ich denke, die kommen mit der Zeit ein Stück weit auch von selber.

Für viele Leute ist Graffiti keine Kunst, sondern Schmiererei. Wie sehen Sie das?

Es gibt einen feinen Grad. Ich denke, was man sich verdeutlichen muss: die meisten Graffitis sind illegal. Das heißt, das muss schnell gehen – das ist wie eine Art Sport. Das trainieren die Graffiti-Künstler und viele sind sehr gut. Aber im Endeffekt haben sie für ihr Werk ein paar Minuten. Ich benötige beispielsweise bis zu 50 Stunden.

Ihre Bilder sind aber nicht illegal?

Nein, mich kann man offiziell buchen. Ich mache Auftragsarbeit. Ich habe beispielsweise schon mit der LEW oder dem Memmler zusammengearbeitet.

Wer kann Sie buchen und wie läuft das ab?

Generell kann mich jeder anfragen, zum Beispiel über Instagram (@_medmaxx). Momentan überlege ich, welche Möglichkeiten ich in Zukunft ausprobieren möchte, um potenzielle neue Auftraggeber zu finden. Eine Idee sind Kooperationen mit Werbeagenturen. Da sehe ich immer wieder Bedarf.

Ich habe unter anderem kürzlich eine Auftragsarbeit in Amendingen umgesetzt und einen Samurai an einer privaten Wand gesprüht.

Wie läuft eine solche Auftragsarbeit?

Das kommt immer auf den Wunsch der Kunden an. Je nachdem, was und wie sie es wollen, gibt es mehr oder weniger Gestaltungsspielraum. Ich mache zunächst ein Foto von der Location. Mit Photoshop setze ich im Anschluss das Bild, das mir vorschwebt, in die Umgebung ein. Die Leute können sich dadurch vorstellen, wie es am Ende aussieht. Das nenne ich „Vision“.

Die Umsetzung erfolgt dann mit Schablone?

Das ist von Bild zu Bild unterschiedlich. Es hängt von der genutzten Technik und dem Format ab. Den Samurai, den ich sprühte, habe ich komplett frei gemacht. Das bedeutet, ich habe die Vision auf dem Handy und nutze das als Vorlage.

Mischen Sie die Farben für Ihre Arbeit selbst?

Das kommt auf die Fläche des Bildes an. Ist diese sehr groß, macht es Sinn, mit einer Rolle zu malen. In diesem Fall kann man die Farben mischen. Ansonsten mache ich das nicht. Es gibt bei den Dosen eine riesige Farbpalette, da fehlt es meiner Meinung nach nicht an Auswahl.

Wie viel kostet eine Dose?

Eine Dose kostet zwischen drei und fünf Euro.

Ist Ihnen ein Ort, an dem Sie gesprüht haben, besonders in Erinnerung geblieben?

Mir ist weniger ein Ort als das Wetter in Erinnerung geblieben. Ich habe schon bei extremer Kälte und bei extremer Hitze gesprüht. Das ist sehr anstrengend, weil man lange Zeit ziemlich fokussiert ist. Insbesondere körperlich ist das eine Herausforderung.

Was für Feedback erhalten Sie für Ihre Arbeit?

Die Rückmeldung der Leute ist unterschiedlich. Am meisten freue ich mich, wenn ältere Menschen oder Kinder, sie sind immer am ehrlichsten, meine Bilder gut finden.

Wurden Sie schon angesprochen, während Sie gesprüht haben?

Ja, wurde ich. Die Polizei hat mich schon gefragt, ob ich das tun darf (lacht). Viele Menschen meinen im Vorbeigehen, dass sie es cool finden, was ich mache. Zweimal hatte ich aber auch schon Rückmeldung von Menschen, die sagten, das könne ich doch nicht machen.

Schaut man sich Städte außerhalb Deutschlands an, ist Street Art bereits viel verbreiteter. Ich denke, je mehr Möglichkeiten man hat, legal zu sprayen, desto besser werden die Bilder.

Herr Schlegel, vielen Dank für das Gespräch.

Dies & das über den Street Art-Künstler Maximilian Schlegel Maximilian Schlegel kommt ursprünglich aus Memmingen, wohnt inzwischen aber in München. Weitere Informationen zu ihm und seinen Bildern findet sich in seinem Instagram-Account (@_medmaxx). Wer Kontakt mit ihm aufnehmen möchte, kann das außerdem über Mail (maximilian-schlegel75@gmx.de) tun. Wo in Memmingen darf man legal sprayen?

Die Stadt Memmingen bietet Street-Art-Künstlern zwei Orte, um ihre Werke legal zu zeigen: Die Unterführungen in der Neuen Welt und in der Buxheimer Straße. Mehr Informationen dazu finden sich hier.

