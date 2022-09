Kurz auf der A96 eingenickt: Lkw auf der Autobahn umgekippt

Der Lkw-Fahrer hatte noch versucht, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, aber der Schwerlaster kippte auf dem Seitenstreifen um. © AOV

A96/Aichstetten – Ein Sekundenschlaf dürfte laut Polizei die Ursache dafür sein, dass ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer am frühen Donnerstag (15.9.2022) mit seinem Schwerlaster auf der A96 umgekippt ist.

Der Lkw-Fahrer war kurz vor 3 Uhr auf der A96 in Richtung Memmingen unterwegs, als er zwischen Aichstetten und Aitrach einschlief. Er kam nach rechts von der Straße ab, durchfuhr einen Grünstreifen und eine Böschung hinauf. Als der 54-Jährige die Situation realisierte, versuchte er gegenzulenken und wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Es gelang ihm aber nicht, den bereits in Schräglage befindlichen Lkw unter Kontrolle zu bringen und der Schwerlaster kippte auf dem Seitenstreifen auf die linke Seite.

Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der am Lkw entstandene Schaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Für die Bergung des Lkw kam es auf der A96 zeitweise zu Behinderungen in den Morgenstunden. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Autobahnmeisterei eingerichtet.

