Unterallgäu: Lachen trauert um älteste Bürgerin

Lachens älteste Gemeindebürgerin und langjährige Gemeindesekretärin Anni Bürk ist im Alter von 102 Jahren gestorben. © Privat

Lachen - Die Gemeinde Lachen muss Abschied nehmen von ihrer langjährigen Gemeindesekretärin Anni Bürk, die am 4. März im Alter von 102 Jahren gestorben ist. Sie wurde in Albishofen geboren und wohnte bis kurz vor ihrem Tod in ihrem Geburtshaus, in dem sie mit ihren fünf Brüdern aufwuchs.

Die am 19. Juni 1919 geborene Anni Bürk war von 1953 bis 2003 als Gemeindesekretärin im Rathaus Lachen und sechs Jahre in der VG Memmingerberg tätig. In diesen 50 Jahren hat sie sich mit viel persönlichem Einsatz und Hilfsbereitschaft um die Belange „ihrer Gmoid“ und der Gemeindebürger gekümmert, hebt Bürgermeister Josef Diebolder in einer Pressemeldung das große Engagement der Verstorbenen hervor. „Ihr Wissen war außerordentlich und sie war im ganzen Landkreis für ihr soziales Engagement beliebt. Nie vergessen werden wir die vielfältigen Begegnungen mit ihr, sei es in den vielen Gruppenstunden der ev. Landjugend, in den Kinderferienaktionen und in den von ihr organisierten Seniorenausflügen“, so Diebolder. Singen mit der Jugend und im Chor, das habe sie „jung“ und rüstig gehalten.



Anni Bürk arbeitete bis ins hohe Alter in der ev.-ref. Kirchenverwaltung als Pfarrsekretärin, war ehrenamtlich im Kreisjugendring, dem Jugendwohlfahrtsausschuss, als Ortsbäuerin und als Jugendschöffin tätig. Ihre Leidenschaft war nette, humorvolle Gedichte zu verfassen und vorzutragen. Ihre ruhige, angenehme und freundliche Art verschaffte ihr in der ganzen Gemeinde Respekt und Anerkennung. „Für ihre geleistete Arbeit danken wir herzlich und werden sie stets in guter Erinnerung behalten. Unsere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen“, so der Bürgermeister.

(MK)