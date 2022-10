Landestheater Schwaben: Shakespeares Komödie „Wie es Euch gefällt“ begeistert Publikum

Von: Tom Otto

Teilen

„Wie es Euch gefällt“ begeisterte das Publikum zum Spielzeitauftakt und sorgte für eine humorvolle Auszeit von den Ungereimtheiten des aktuellen Alltags. Ensemble, Regie, Bühnenbild, Maske und Kostüme lieferten ein rundes, ansprechendes Stück Theater ab. © Tom Otto

Memmingen - Der Anfang ist gemacht: Mit der Premiere von Shakespeares Komödie hat das neue Team des Landestheaters (LTS) die Spielzeit eröffnet. Es war ein gelungener Auftakt, zu dem viele Akteure beigetragen haben.

Regisseurin Johanna Schall hat den Shakespeareschen Kern bemerkenswert freigelegt: Da draußen vor dem Vorhang tobt die gewalttätige Herrschaft in monochromem Grau und die Liebenden sind gezwungen zu fliehen in den farbenfrohen, lebendigen Wald voller Liebe hinter dem eintönigen Vorhang. Dort tobt das Leben, mit Wortwitz, der an besten Rap erinnert, Verwechselung und Täuschung, in dem die Akteure sich sowohl in der Geschichte als auch ganz real in verschiedenen Rollen auslassen dürfen. Hier wird der Wald zum Ort von Freiheit und Anarchie. Alles ist erlaubt, sofern es dem Humor und der Liebe dient. Die Komödie und ihre Inszenierung sind bestens geeignet, das Motto der neuen Spielzeit „Andere Menschen fühlen“ spürbar zu machen.

UMFRAGE: Gehen Sie ins Theater oder zu Kunstausstellungen?

Die Schauspielerinnen und Schauspieler begeistern das Publikum mit ausdrucksstarker Mimik und witzigen Wortspielen, bei denen dem Publikum schon beim Zuhören schwindelig zu werden droht. Dem Team auf der Bühne gelingt es im Wortsinne spielend, Shakespeares Absicht umzusetzen: Das Publikum weg von der gewalttätigen Herrschaft außerhalb des Theaters und dem mehr als beunruhigenden Alltag in unserer Welt zu entführen. Hinein in den lebendigen, freien Wald, in dem es nur die Liebe und das Lachen gibt und der Blick nach draußen ausgeblendet wird. Das kann man als Eskapismus oder Selbstbetrug sehen oder aber auch als Selbstfürsorge: Kraft zu gewinnen aus dem herzhaften Lachen. Das junge Ensemble, das das Intendantenpaar Hofer und May in der kurzen Vorbereitungszeit zusammengestellt hat, verspricht eine spannende Spielzeit nicht nur mit viel Engagement, sondern auch mit eben soviel Können.

Weitere Aufführungen von „Wie es euch gefällt“ am Landestheater Schwaben

Das Publikum dankte für diese „Entführung“ in diese heitere Welt mit minutenlangem und begeistertem Applaus. Leider waren nur 260 Besucher zur Premiere gekommen. Doch all jene, die sich noch einen Ausflug in die klassische Komödie gönnen wollen, haben am 12. und 13. Oktober 2022 sowie am 25. und 26. November 2022 nochmals die Möglichkeit dazu.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!