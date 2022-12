Landestheater Schwaben: Musical „Brigitte Bordeaux“ als Plädoyer für Empathie und Toleranz

Von: Tom Otto

Am Ende, als das alte Familiengeheimnis gelüftet ist, wird doch wieder alles gut. Zumindest in der Familie stehen alle hinter dem vermeintlichen Trans-Vater. © Tom Otto

Memmingen - Mit „Brigitte Bordeaux“ hat das Landestheater Schwaben nicht nur künstlerisch, sondern auch rein praktisch-technisch etwas Großes geleistet. Ein echtes Musical auf die Bühne zu bringen, braucht entweder eine reiche Ressourcenvielfalt oder ein kreatives und engagiertes Theaterteam, das die begrenzten Möglichkeiten mehr als kompensiert. Letzteres ist wunderbar gelungen und dem Team gebührt große Anerkennung und viel Respekt.

Wer im Füssener Festspielhaus ein Musical gesehen hat, weiß wie es klingt, wenn die Musik vom Band eingespielt wird. Gerade die Musik als eine der lebendigsten Ausdrucksformen von Menschen wird künstlich dargeboten. Anders in Memmingen: Da bleibt eine vierköpfige Live-Band fast bis zum Ende unsichtbar und ist dennoch dermaßen präsent, unterstreicht die Lebendigkeit des Stücks hervorragend.

„Wein, Weib und Niveau“

Die Inszenierung von Co-Intendant Alexander May glänzt mit einem Wortwitz und einer Situationskomik, die das eher schwierige Thema der Identitätssuche und Diversität mit einer wohlwollenden Leichtigkeit versieht. Der Winzer und Familienvater im konservativen durch den Weinbau geprägten „Moselheim“ outet sich völlig unerwartet und will fortan eine Frau sein. Die Entwicklung eskaliert und spaltet nicht nur das verschlafene Weindorf, sondern auch die Familie. Auf dem Konflikt-Höhepunkt wird das Lüften eines alten Familiengeheimnisses zum Wendepunkt und am Ende doch noch alles gut. Die sehr unterhaltsame Aufführung glänzt durch die intelligenten und humorvollen Dialoge und Lieder sowie durch die überzeugenden Akteure.

Bessere Wörter, bessere Welt?

Den vermutlich schon genervten Kritikern des „woken LGTBQ-Hypes“ begegnet die Aufführung mit Leichtigkeit, Humor und einem klaren Plädoyer für mehr Offenheit und Gerechtigkeit im eigenen Umfeld und der Gesellschaft. Allerdings ist die postulierte Toleranz nicht wirklich konsequent: Im Konflikt zwischen der „Trans“-Modernen und der weinseligen Tradition werden auch schon mal Ressentiments zur gezielten Diskriminierung eingesetzt. Da wird der „Volkschor Goldene Kehlen“ mal eben noch mit dem Suffix „1933 e.V.“ versehen und schon wird dem geneigten Zuhörer suggeriert, dass die Traditionalisten vermutlich alles Rechte sind.#

Auch dass die Sprache Wirklichkeit erzeuge, wie der Bürgermeister am Ende hervorhebt, entspricht mehr dem Wunsch als der Wirklichkeit. Kein noch so wohlmeinender Versuch über korrektes Gendern und „political correctness“ in der Sprache gegen Sexismus und Rassismus wird mehr Gerechtigkeit in die Welt bringen. Auch wenn wir das N-Wort nicht mehr benutzen, gibt es weiterhin das „racial profiling“ im Polizeialltag und bei der Wohnungssuche. Auch wenn wir künftig von den Schauspieler:innen ob mit oder ohne Gender-Sternchen reden und schreiben, ändert das noch lange nichts an der sexistischen Benachteiligung der Frauen bei der Bezahlung oder der einseitigen Belastung durch Kindererziehung, Haushalt und Eltern-Pflege. Das wird sich aller Voraussicht nach nicht durch bessere Wörter, sondern nur durch das Verändern der Verhältnisse ändern. Dazu müssten jedoch Ross und Reiter benannt werden. Oder um einen bekannten Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler zu zitieren: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“

Gleichwohl bleibt das Musical „Brigitte Bordeaux“ sehr empfehlenswert, weil es in einer unterhaltsamen, lebendigen, witzigen und leichten Art den Diskurs darüber anstößt. Die nächsten Aufführungen werden am 29. und 30. Dezember 2022 sowie am 21. und 22 Januar 2023 sowie am 29. April 2022 im Landestheater Schwaben in Memmingen gezeigt.

Gastspiele:

Donnerstag, 05.01.2023 - 20:00 Uhr: Babenhausen

Dienstag, 10.01.2023 - 20:00 Uhr: Sonthofen

Donnerstag, 12.01.2023 - 09:30 Uhr: Krumbach

Donnerstag, 04.05.2023 - 20:00 UHR: Kaufbeuren

