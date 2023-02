Landestheater Schwaben: Sarah Kohrs wird neue Intendantin

Von: Tom Otto

Teilen

Sarah Kohrs heißt die neue Intendantin des Landestheaters Schwaben. Die studierte Schauspiel-Regisseurin wird ihren Vertrag mit dem Anfang der Spielzeit 2024/25 beginnen. © Tom Otto

Memmingen - „Möglichst lange“ solle sie bleiben, wünschte sich Memmingens Oberbürgermeister und Vorsitzender des LTS-Zweckverbandes von der neuen Intendantin Sarah Kohrs. Am vergangenen Mittwoch unterzeichnete die gebürtige Kielerin ihren Arbeitsvertrag beim Landestheater Schwaben. Noch am gleichen Tag wurde sie dem Team des LTS vorgestellt.

Die 49-Jährige setzt sich in einem Feld von über 30 Bewerbern durch. Die Findungskommission, zu der neben Mitgliedern des Zweckverbandes auch die Intendanten der Theater in Ulm und Tübingen sowie ein Vertreter des Deutschen Bühnenvereins gehörten, votierten am 12. Januar einstimmig für Sarah Kohrs. Sie studierte Schauspiel-Regie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und assistierte während des Studiums bereits am dortigen Burgtheater. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie weitere Assistenzjahre am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Weitere Stationen ihres Wirkens als freie Regisseurin waren die Theater in Ulm, Landshut, Passau, Kiel, Salzburg, Linz und Berlin. Seit über 15 Jahren arbeitet sie auch als Gastdozentin an Schauspielschulen, unter anderem auch an der August-Everding Theaterakademie in München.

Kohrs will ein Gastspiel taugliches Programm planen, mit dem möglichst viele Menschen erreicht werden können. Neben leichter Unterhaltung werde sie auch die großen Klassiker sowie Zeitgenössisches auf die Bühne bringen. Die Theaterfachfrau, die auch einige Jahre als Eventmanagerin gearbeitet hat, muss das Rad nicht neu erfinden. „Pionierarbeit müssen wir in Memmingen nicht leisten, es ist alles da, das Landestheater ist sehr gut aufgestellt,“ so Kohrs. Es sei wichtig, künftig auch Ressourcen schonend zu arbeiten, das aktuelle Pensum sei auf Dauer von niemandem zu leisten.

Nach dem Weggang der ehemaligen Intendantin Dr. Kathrin Mädler, hatte die damals auserkorene Nachfolgerin einen Tag vor der geplanten Vertragsunterzeichnung abgesagt. Daraufhin wurden kurzfristig Christine Hofer und Alexander May als aktuelles Intendanten-Duo bis Ende der Spielzeit 23/24 eingesetzt. Beide hatten zunächst auch für die neue Besetzung kandidiert, zogen jedoch ihre Bewerbung als Duo zwischenzeitlich wieder zurück. Sarah Kohrs, die nun für insgesamt fünf Jahre engagiert wurde, hat sich bewusst für Memmingen und das Allgäu entschieden. Von ihrer Arbeitsstätte in München hat sie die Stadt und die Region immer im Blick gehabt und auch einigen Urlaub hier verbracht. „Es ist gut leben hier“, bekennt die begeisterte Radfahrerin und Wandersfrau.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!