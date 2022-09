Landestheater Schwaben: Spielzeiteröffnung mit Theaterfest am 1. Oktober in Memmingen

Das neue Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May lädt alle Theaterbegeisterten ein zum Theaterfest des LTS am Samstag, 1. Oktober, ab 12 Uhr (Fotomontage). © LTS

Memmingen - „Andere Menschen fühlen“. Unter diesem als Auftrag und Leitmotiv verstandenen Motto, das auch der Slogan des Theatereröffnungsfestes ist, werden am 1. Oktober 2022 die Türen des Landestheater Schwaben wieder geöffnet. Das Theater belebt sich zu einem wichtigen Ort des Austausches, der Begegnung, der Auseinandersetzung und der Unterhaltung für die Menschen der Stadt und der Region.

Tanzend über Gräben hinweg, die sich durch aktuelle Krisen vertiefen, wieder zueinanderkommen - darin sieht das neue Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe ihres kommenden Schaffens. Es gelte, sich die Spaltung der Gesellschaft zu vergegenwärtigen und ihr entgegenzuwirken. „Wir brauchen das Gefühl, das Gespür für und vom anderen, um uns selbst zu finden und zu verorten. Identität beruht auf Selbst- und Außenwahrnehmung. Die Krisen, die uns ereilt haben – Corona allen voran – verstärken die Isolation, lassen uns das Gemeinsame aus den Augen verlieren und verhärten die Fronten an Konfliktlinien“, so Hofer und May. Entsprechend haben die neuen Intendanten im Spielzeitheft ihrem zukünftigen Publikum diese Fragen gestellt: „Wird unser gemeinsames Leben ein anderes sein? Werden soziale Unterschiede sich manifestieren und konträre Positionen sich verhärten? Fühlen wir uns mit unseren Ängsten und Hoffnungen wahr- und ernstgenommen? Können wir Konflikte gemeinsam aushalten und wieder aufeinander zugehen?“ Die Antwort darauf soll mit dem Theater, das auf den verschiedenen Bühnen des LTS ab Oktober zu sehen sein wird, gegeben werden.

Eine Anzahl von Veränderungen im Vorfeld

Vorangegangen sind dem eine Anzahl von Veränderungen, die schwer in ihrer Gänze aufzuführen sind. Zunächst mal hat sich die künstlerische Leitung in ein Tandem verwandelt, das man mit der Wendung „Celebrate the Contradictions“ übertiteln könnte oder dem Leitsatz der ‚Einheit in Vielheit‘: Ein Mann und eine Frau, aus West- beziehungsweise Ostdeutschland kommend, durch viele Schnittpunkte in ihrer Arbeitsbiographie miteinander vertraut, haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit den entsprechenden Strukturveränderungen das Theater in die Zukunft zu führen.

Mehr als 80 Prozent des Personals waren neu zu besetzen – vor allem das künstlerische – da ein überwiegender Teil mit der vormaligen Intendantin Kathrin Mädler nach Oberhausen gegangen war. Doch bereits bei den Vorproben im Juli und dann bei der internen Spielzeiteröffnung im September zeigte sich, dass der Größe dieser Aufgabe auch die künstlerischen Möglichkeiten und Chancen entsprechen. Für viele der neuen Schauspielerinnen und Schauspieler bedeutet Memmingen nach absolvierter Schauspielschule der Start in den Beruf. Schnell haben sie sich gemeinsam mit den bereits länger (in Memmingen) Spielenden in einer Stimmung des Aufbruchs gefunden und diesen Pioniergeist gemeinsam in den Proben an den Tag gelegt.

Diesen Geist wird es brauchen, um das Theater durch die von Krisen aufgewühlte Zeit zu bringen und seiner Aufgabe, den Menschen aus Stadt und Land stets ein Ort der Zusammenkunft zu sein, gerecht zu werden – dort, wo es wie kaum woanders möglich ist, gemeinsam Herz und Verstand in Schwingung zu bringen, den großen Konflikten unserer Zeit spielerisch zu begegnen, nach Lösungen zu suchen oder sie einfach auch mal im Lachen zu überwinden.

Visitenkarte Theaterfest

Das „Theaterfest“ am Samstag, 1. Oktober, ab 12 Uhr, ist dabei gewissermaßen die Visitenkarte. Das neue Team stellt sich leibhaftig vor. Es wird den Bürgerinnen und Bürgern von früh bis spät rund um den Theaterplatz und an vielen Spielstätten des Theaters Unterhaltung und Infos bieten und Neugier auf die Spielzeit wecken.. Der Eintritt ist frei und mit etwas Glück kann man auch noch Karten für einen der Theaterabende gewinnen.

„Holen wir uns unser Leben zurück! Feiern wir gemeinsam ein Fest! Am 1. Oktober öffnen wir die Türen und laden Sie ein, gemeinsam mit unserem neuen Ensemble und vielen alten und neuen Gesichtern das Theater zu fluten. Lassen Sie uns neue Wege erobern, um zueinander zu finden. Wo, wenn nicht im Theater, wann, wenn nicht auf einem Fest, kann man andere Menschen mit ihren Geschichten und Emotionen erleben“, lädt die neue Intendanz des Landestheaters Schwaben die Bevölkerung zum Theaterfest zur Spielzeiteröffnung ein.

