Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft: Präsentation von Miniprojekten rund um die Hauswirtschaft bei Sommerfest

Stauden vermehren leicht gemacht mit Cathrin Tarnowski. © Landwirtschaftsschule Memmingen Abt. Hauswirtschaft (Gertrud Wenz)

Memmingen – „Mama, Mama – was habt ihr heute in der Schule gelernt und gekocht“ – so wird die Studierende Ingrid Watzlawik regelmäßig von ihrem Sohn am Dienstagabend nach dem Schultag begrüßt, verriet sie den Zuhörer zu Beginn ihrer Präsentation.

Dann wurde es fachlich, denn alle Studierenden der Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft hatten einen kleinen Projektauftrag bekommen, der zu Hause durchgeführt und dann im Rahmen eines kleinen Sommerfestes für die Familien der Studierenden präsentiert und – wo möglich – gemeinsam verkostet wurde. Ingrid Watzlawiks Auftrag war es, das Buffet der Jahreszeit und dem Anlass entsprechend zu dekorieren, was ihr mit Hilfe von ausrangierten Küchenutensilien sowie Echinacea und wilden Rosen aus dem eigenen Garten wunderschön gelang.

Auch die weiteren Aufträge bezogen sich auf die bisher erlernten Unterrichtsinhalte. So beschrieb eine Studierende, wie sie die Tische jahreszeitlich, nachhaltig und „kindersicher“ dekoriert hat, eine andere hatte zur Begrüßung zweierlei sommerliche Begrüßungsdrinks angeboten. Dazu lockte das Buffet passend zur Jahreszeit mit verschiedenen Beerenkuchen-Varianten, Kleingebäck, sowie selbstgebackenen Brötchen, Brotaufstrichen, Pesto-Schnecken und sommerlichen Salaten. Auch hier standen bei der Herstellung fachliche Aspekte wie eine rationelle Arbeitsweise oder die Verwendung unterschiedlicher Teige, Lockerungsmittel bzw. Mehle im Fokus. Daneben stellten die Studierenden vor, worauf beim Nähen kleiner Alltagshelfer, wie einem Kindergartenrucksack oder einem Waschbeutel aus einer alten Wachstuchtischdecke geachtet werden muss. Und sie zeigten, wie man beim Sortieren der Wäsche vor dem Waschen vorgeht, um möglichst lange Freude an seinen Wäschestücken zu haben. Aus dem Fach „Garten und Natur“ war es Aufgabe einer Studierenden, bei geeigneten Pflanzen eine Stecklingsvermehrung vorzuführen.

Neuer Durchgang für Teilzeitstudiengang startet im September in Mindelheim

So verging der Nachmittag wie im Flug, und die Familienangehörigen konnten nicht nur mit gefülltem Magen, sondern auch voller Eindrücke und mit viel neuem Wissen den Heimweg antreten. Fachlehrerin Sophia Lörcher formulierte begeistert „Ihre Präsentationen waren allesamt sehr anschaulich und eindrücklich.“ Die stellvertretende Schulleitung Gertrud Wenz dankte allen Studierenden für die investierte Zeit, aber auch allen Lehrkräften, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Fests mitgeholfen hatten. Sie verabschiedete die Studierenden mit folgenden Worten in die Sommerferien: „Heute haben Sie gezeigt, was Sie schon alles in der Schule gelernt haben – seien Sie gespannt auf das, was noch kommt.“

Der Teilzeitstudiengang für Ernährung und Haushaltsführung wird auch in Mindelheim angeboten. Dort startet im September ein neuer Durchgang und es gibt noch einzelne freie Plätze. Weitere Informationen zur Schule finden sich auch im Internet: https://www.aelf-km.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/275030/index.php oder bei Gertrud Wenz (gertrud.wenz@aelf-km.bayern.de)

