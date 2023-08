„Langer MuseumsMittwoch“ lädt zum Verweilen ein

Von: Tom Otto

Gitarren, Bass und Stimmen unterstrichen ein sommerleichtes Ambiente im Innenhof des Hermansbaus. Von links Jakob Mühleisen, Träger des Tassilo-Kulturpreises, Tom Hauser , Mandy Knaebel und Marie-Ann Wöhrle auf der improvisierten Bühne. © Tom Otto

Memmingen – Mit einem umfassenden kulturellen Angebot lockte das Stadtmuseum in den historischen Hermansbau: Neben der Stadtgeschichte und dem Heimatmuseum ist dort noch bis zum 22. Oktober die Sonderausstellung „Perfekt Unperfekt“ des in Memmingen geborenen Künstlers Stefan Porkert zu sehen. Am „Langen MuseumsMittwoch“ gab es zusätzlich noch akustische Leckerbissen im Innenhof.

Die Kuratorin, Kommunikationsexpertin und Allgäuer Kulturschaffende Dr. Veronika Heilmanseder hatte mit ihrem Projekt „Schwalbe“ dafür gesorgt, dass der Musiker Tom Hauser samt Unterstützung auf der improvisierten Bühne die zahlreichen Gäste mit Live-Musik unterhielt. Der Singer-Songwriter aus dem Königswinkel wurde von Jakob Mühleisen begleitet und hatte die Sängerinnen und Gitarristinnen Marie-Ann Wöhrle und Mandy Knaebel aus dem Raun Füssen als Vorband mit dabei. Bekanntes aus Folk und Blues sowie Stücke aus dem neuen Album von Tom Hauser passten hervorragend zum Ambiente des Innenhofes.



Die Sonderausstellung von Stefan Porkert zeigt, wie er sich in seinen Arbeiten vom Perfektionismus löst. „Perfektsein entspricht nicht dem Menschsein, auch nicht in der Kunst. Vergänglichkeit und der Zustand des Unperfekten werden dabei akzeptiert und gerade darin können wir das verborgene Schöne erkennen“, heißt es dazu in der Ausstellungsbeschreibung. Am 6. September und am 4. Oktober gibt es erneut einen „Langen MuseumsMittwoch“ im Stadtmuseum. Die „Schwalbe“ von Veronika Heilmanseder ist am 24. September in Ermengerst wieder mit Musik, Gesprächen und Wanderung unterwegs auf einem „Kultourle“.

