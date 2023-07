Langjährige ehrenamtlich Engagierte rund um das Memminger Kinderfest geehrt

Kinderfestmedaille und Mauanstecker vergeben

Memmingen – Die Vorsitzende des Kinderfestausschusses Dagmar Trieb und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher haben bei einem feierlichen Abend im Rathaus die Kinderfestmedaillen an langjährige ehrenamtlich Engagierte rund um das Memminger Heimatfest verliehen. „Vielen Dank dafür, dass Sie mit Ihrem Engagement mithelfen, dieses Fest für unsere Jüngsten zu einem großartigen Erlebnis werden zu lassen“, bedankte sich der Memminger Rathauschef bei allen Anwesenden.

Die Medaillen wurden in diesem Jahr an Andrea Karasch und Ulrike Osterrieder übergeben. Die beiden wachen im Liedausschuss über die Musikstücke, die die Kinder auf dem Marktplatz gemeinsam singen. Andrea Karasch ist als Lehrkraft in der Reichshainschule bereits seit 18 Jahren beim Fest und den Vorbereitungen engagiert. Ulrike Osterrieder, die seit 1990 an der Theodor-Heuss-Schule tätig ist, tut dies bereits seit ihrem Wechsel an diese Schule und ist darüber hinaus seit fünf Jahren die Kinderfestbeauftragte dort. Dagmar Trieb betonte: „Obwohl die beiden nicht in Memmingen geboren wurden, sind sie seit vielen Jahrzehnten mit dem Kinderfestfieber infiziert und mit Herzblut dabei.“



Zusätzlich bekam Claudia Härtl, die seit 25 Jahren im Schulamt das Fest mit vorbereitet, für ihre Bemühungen einen Mauanstecker verliehen. Dagmar Trieb lobte ihre ruhige, umsichtige und schnelle Arbeit im Hintergrund, die für das Fest so wichtig sei.



Die Zwillinge Sina und Nico Kehrle haben für ihr zehnjähriges Engagement bei den Trommlerbuben und -mädchen ebenfalls jeweils den Mauanstecker angeheftet bekommen. Sina Kehrle spielt in der Kapelle die Flöte, ihr Bruder Nico ist mittlerweile der Tambourmajor der Gruppe und gibt den Takt an.

mk

