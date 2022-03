Projekt „Jung und Alt verbinden“: Musikschule Ottobeuren spielt Mozart mit Meier und Maier

Teilen

Bei der letzten Veranstaltung überreichte Marianna Probst von der Pension Mozart Musikschüler Henri Wiggenhauser den „Geistlichen Vogelsang“ von Adalbert Meier als Dank für sein Engagement beim Projekt „Jung und Alt verbinden“. © Privat

Ottobeuren - Im Rahmen des Projekts „Jung und Alt verbinden“ findet einmal monatlich in der Pension Mozart in Ottobeuren eine Laserprojektion mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Adalbert Meier und Hans Maier statt.

Auf großer Leinwand erstrahlen kurze Videos über faszinierende Vogelarten und Allgäu-Bilder der Hobbyfotografin und Gerontotherapeutin Gertraud Maurus. Dazu spielen Schüler/innen der Musikschule Ottobeuren mit der Geigenlehrerin Dr. Silvia Rieder und Musikpädagoge Michael Swiatkowski Kompositionen aus dem „Geistlichen Vogelsang“ von Adalbert Meier und Klavierstücke von Mozart. Hinzu kommen Perlen der Musik, die Prof. Dr. Hans Maier (Bay. Kultusminister a.D., Organist) auf Schallplatte einspielte und die dazugehörigen Noten der Musikschule zur Verfügung stellte. Ein heiteres Rätselspiel und frohe Lieder umrahmen die Bildprojektion.



Nächste Veranstaltung am 13. März 2022 im Café der Pension Mozart

Die nächste Veranstaltung beginnt am Sonntag, 13. März, um 16 Uhr im Café der Pension Mozart. Erinnert wird auch an das glückliche Leben des Musikers Adalbert Meier, der durch seine zahlreichen Benefizkonzerte viel Gutes bewirkte und am 13. März 21 im gesegneten Alter von 95 Jahren verstarb. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Irmingard förderte er das Projekt der Musikschule nachhaltig. Telefonische Anmeldung unter 08332/796110.

(MK)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!