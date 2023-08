Offizielle Einweihung von Festsaal und Gastwirtschaft - Begegnungsstätte für alle geschaffen

Legau: Offizielle Einweihung von Festsaal und Gastwirtschaft

Von: Tom Otto

Die beiden neuen Holzgebäude am Legauer Marktplatz: Links der große Festsaal rechts die Gastwirtschaft „zum Löwen“ mit Biergarten und Spielplatz dahinter. Unter dem Festsaal wurde auch noch eine Kegelbahn eingerichtet. © Tom Otto

Legau – Am vergangenen Wochenende feierten die Legauer mit einem „kleinen“ Festakt, wie Bürgermeister Franz Abele in gewohnt bescheidener Art in seiner Einladung schrieb, ihren neuen Festsaal am Marktplatz. Gut 130 geladene Gäste folgten seiner Bitte und waren wie Abele selbst voller Freude über das Ergebnis des seit 2014 andauernden Prozesses in der Marktgemeinde im Illerwinkel.

Nach nunmehr neun Jahren und gut 430 Kubikmeter verbautem Holz zieren zwei schmucke unterirdisch verbundene holzverkleidete Gebäude direkt neben Rathaus und Kirche den Marktplatz. Bürgermeister Abele zog in seiner humorigen Art Bilanz der Entstehungsgeschichte des „neuen Löwen“. 2014 hatte der Gemeinderat beschlossen, man wolle einen neuen Festsaal samt Wirtschaft, da in der Gemeinde kein passender Saal für Feiern, Festlichkeiten und Kultur mehr vorhanden war, beziehungsweise nur mit unwirtschaftlichen Anstrengungen hätte wieder hergerichtet werden können. Abele bedankte sich bei allen, die den Kraftakt ermöglicht hatten. Architekten, Gemeinderat, Handwerker und die Vereine, die gleich von Anbeginn an in die Planungen mit einbezogen wurden, hätten trotz Coronaeinschränkungen, Lieferengpässen und anderer Widrigkeiten für Legau etwas Bleibendes geschaffen.



Auch Landrat Alex Eder erhielt wegen seiner lösungsorientierten und unkomplizierten Art viel Lob. Schließlich sei es auch ihm maßgeblich zu verdanken, dass bereits in der vergangenen Faschingszeit der Festsaal von der „60-er Prunksitzung“ als allererstes noch vor der offiziellen Einweihung genutzt werden konnte. Seither konnten auch schon Hochzeitsfeiern und die Maibaumfeier dort ausgerichtet werden.

Offizielle Einweihung von Festsaal und Gastwirtschaft - Begegnungsstätte für alle geschaffen

Nicht nur die Baustoffe und Bauart stehen für Nachhaltigkeit, sondern auch die Nutzung – nämlich als Begegnungsstätte für alle. Offenbar ist das schon während der Planungs- und Bauzeit wegen der frühen Einbindung der Vereine gelungen. Wie Gäste berichteten, hätte beispielsweise die Frage, ob es ein Vordach braucht oder nicht, bereits für reichlich Diskussionsstoff und am Ende doch für mehr oder weniger Einigkeit und die nun gefundene Lösung gesorgt. Nur mit dem offiziellen Namen „Leoni“ mögen sich viele noch immer nicht anfreunden. Es gehe schließlich dabei nicht um den gleichnamigen Kabel- und Leitungsspezialisten aus dem Bayerischen Wald. Außerdem sorge es grade bei den Frauen für Stirnrunzeln, wenn der Ehegatte sich abends „zum Besuch bei Leonie“ verabschiede…



Wo andere Gemeinden im Unterallgäu noch immer auf der Suche nach geeigneten Gastwirten für kommunale Gaststätten sind, ist Legau ebenfalls das Glück hold geblieben. Man habe ein Beratungsunternehmen aus dem fernen Stade im Norden der Republik zwischen Hamburg und Bremen beauftragt jemand zu finden, so Abele. Dieses habe dann den jetzigen Wirt gefunden, der „nur fünf Häuser weiter vom Marktplatz in Legau“ wohnt und nach langer Berufszeit in der Welt nun wieder „nach hause“ gekommen sei.

Einweihung musikalisch umrahmt

Der Saxophonist Christian Segmehl begleitete den Beginn und die Grußworte mit künstlerisch hochwertigen Klängen und Interpretationen, zum Beispiel von Astor Piazollas „Libertango“ oder Frank Sinatras „my way“. Die hervorragende Akustik, die den Festsaal auszeichnet, unterstützte die Wirkung der Musik und lässt auch künftig auf viele ansprechende Konzerte dort hoffen.

