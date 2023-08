Leiter der FOS/BOS Memmingen Karl Albrecht in den Ruhestand verabschiedet

Beim Antrittsbesuch im Amtszimmer v.l.: Dietmar Bauer (Ministerialbeauftragter für die Beruflichen Oberschulen in Westbayern), Thomas Hottner, Jan Rothenbacher und Karl Albrecht. © Manuela Frieß/Pressestelle Stadt Memmingen

Memmingen – Oberbürgermeister Jan Rothenbacher verabschiedete sich vom langjährigen Schulleiter der Memminger Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Karl Albrecht.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich herzlich für sein verlässliches Wirken und wünschte ihm alles Gute für seinen bevorstehenden Ruhestand.

Oberstudiendirektor Karl Albrecht war über 23 Jahre an der Memminger Fachoberschule als Lehrer für Englisch und Metalltechnik tätig und leitete sie seit 2018. In den vielen Jahren war er ein geschätzter Team-Player in der Schulleitung, fairer Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler sowie geschätzter Kollege, so die einhellige Meinung seiner Mitarbeitenden.

Leiter der FOS/BOS Memmingen Karl Albrecht verabschiedet - Thomas Hottner übernimmt Nachfolge

Albrechts Nachfolger Studiendirektor Thomas Hottner ist bereits seit fünf Jahren als dessen Stellvertreter tätig. Der gebürtige Kemptener ist 56 Jahre alt und unterrichtet die Fächer BWR, VWL, Rechtslehre und Wirtschaftsinformatik. Von seinem Vorgänger bekam er einen historischen Kompass geschenkt, der Hottner immer die richtige Richtung weisen solle, scherzte Albrecht.

