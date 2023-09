Leutkirch: Aktueller Stand bei „Innenstadt Reloaded“

Große Resonanz: Ein Großteil der Gästebefragungen wurde direkt in Center Parcs Park Allgäu durchgeführt. © Stadt Leutkirch

Leutkirch – Zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Leutkircher Innenstadt wird seit Anfang des Jahres durch die Imakomm Akademie die bestehende Leutkircher „Innenstadtkonzeption“ aktualisiert.

Das Projekt mit dem Titel „Innenstadt Reloaded“ hat als Ziel eine nachhaltige und zukunftsfeste Innenstadtentwicklung zu erarbeiten. Die Stadt möchte sich den aktuellen Herausforderungen der Entwicklung der Innenstadt aktiv stellen und erarbeitet dazu eine Strategie mit einer breiten Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Interessensgruppen vor Ort. Seit März wurden dazu unter anderem mehrere Umfragen durchgeführt und in Gesprächen und Workshops mit Innenstadtakteuren die aktuellen Themen und Herausforderungen erarbeitet.



Einbindung der Innenstadtakteure in mehreren Workshops

Über mehrere Wochen gab es drei Befragungen, bei denen zum einen die Gewerbetreibenden der Innenstadt befragt wurden, zum anderen aber auch eine groß angelegte Bürger- und Kundenbefragung sowie eine Befragung von Touristen stattfand. Vor allem bei der Bürger- und Kundenbefragung konnte ein sehr hoher Rücklauf von fast 800 auswertbaren Fragebögen erzielt werden. Bei der Touristen- und Gästebefragung nahmen gut 150 Personen teil, womit das gesteckte Ziel ebenfalls deutlich übertroffen wurde.



Parallel zu den Umfragen wurden in mehreren Workshops mit Akteuren der Innenstadt, den so genannten „Expertengesprächen“, Themen herausgearbeitet, die aus Sicht der Experten wichtig sind und in die Konzeption einfließen sollen. So gab es Gesprächsrunden mit Einzelhändlern von großen und kleinen Einzelhandelsbetrieben, mit Gastronomen und mit Grundstücks- und Gebäudeeigentümern. Einen zusätzlichen Workshop gab es außerdem mit der Initiativgruppe „autoarme Innenstadt“. In einer gemeinsamen Runde in größerem Rahmen wurden dann die bei der zuvor in den Kleingruppen erarbeiteten Themen weiter vertieft.



So geht‘s weiter

Der Gemeinderat wurde vor der Sitzungspause im Sommer über die Zwischenergebnisse der Untersuchung informiert. Nach der Sommerpause soll das neue Konzept dann fertiggestellt und öffentlich im Gemeinderat vorgestellt werden. Durch das Gremium müssen dann Maßnahmen, die aus Empfehlungen der Konzeption abgeleitet werden, zur Umsetzung beschlossen werden.

mk

