Leutkircher Bürger bestimmen mit

Teilen

Groß war das Interesse an der Informations- und Diskussionsveranstaltung des Bürgerbeteiligungsprozesses „Sanierungsgebiet Eschach“. © Stadt Leutkirch

Leutkirch- Eine offene Informations- und Diskussionsveranstaltung fand jüngst in der Festhalle statt. Die Veranstaltung war der nächste Schritt des Beteiligungsprozesses zum Neugestaltungsprozess des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“.

Die Stadt Leutkirch möchte die zentralen Straßen und Plätze im Stadtkern von Leutkirch schrittweise aufwerten, damit dieser zukünftig angenehmer für Fußgänger und Radfahrer wird, der Verkehrsfluss neu reguliert werden kann, die öffentlichen Flächen nützlicher für Geschäfte und die Gastronomie und die Bereiche für die Anwohner und die Besucher attraktiver gestaltet werden.

Die Bürger konnten sich auf vielfältige Weise an diesem Prozess beteiligen. Anregungen durften in einem Bürgerbriefkasten eingeworfen werden, der Jugendgemeinderat zeigte erarbeitete Plakate zum Thema „Jungstadt“ Leutkirch und über Handy-Mitmach-Aktionen konnten alle Anwesenden an Live-Kurzumfragen teilnehmen. Darüber hinaus brachten sich die Bürger und Bürgerinnen bei einer von drei Gruppendiskussionen ein.

Die ausgewerteten Ergebnisse der Bürger-Erkundungen von Juni und Juli wurden ausführlich vorgestellt. Die nichtrepräsentativen Ergebnisse zeigten für die wichtigsten Themen klare Tendenzen auf. Beim Verkehr wollten die Bürger den Fuß- und Radverkehr zukünftig durch die Neugestaltung stärken und stellten die Priorität der Pkws in der Altstadt zurück. Eine Fußgängerzone in der südlichen Marktstraße war ebenfalls ein häufig geäußerter Wunsch, ohne dass die Zufahrts- und Parksituation der Anwohner und Mobilitätseingeschränkten vergessen wird. Ein barrierefreier Bodenbelag, mehr Grün und Sitzgelegenheiten sowie neue Spielmöglichkeiten wurden ebenfalls gewünscht. Besonders am Postplatz soll das Ortsbild grüner, die Aufenthaltsqualität an den großen Plätzen und entlang der Eschach verbessert werden.

In drei moderierten Gruppendiskussionen tauschten sich die Teilnehmer an großen Luftbildplanen des Plangebiets zu den drei Themen „Den Nichtmotorisierten Verkehr stärken“, „Grün in die Altstadt bringen“ und „Aktiv- und Ruhezonen gestalten“ aus.

Die gesammelten Anregungen und Hinweise der Bürgerschaft werden nun abgewogen, durch den Gemeinderat diskutiert und anschließend in die Auslobung zur Erarbeitung des konkreten Neugestaltungskonzepts einfließen, welches mehrere Planerteams bestehend aus Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Verkehrsplaner im Realisierungswettbewerb ab Anfang 2023 ausarbeiten werden. Nach der Preisgerichtssitzung werden die Wettbewerbsergebnisse öffentlich ausgestellt. Die Veranstaltungsdokumentation kann unter www.leutkirch.de/gemeinsamaufdemweg eingesehen werden. (MK)