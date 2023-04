Leutkircher Energiefrühling 2023 von 14. bis 16. April

Der Energiefrühling bietet verschiedene Angebote um sich vor Ort zu informieren. © Energiebündnis Leutkirch e.V.

Leutkirch – Das Energiebündnis Leutkirch e. V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Leutkirch von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. April, in und um die Leutkircher Festhalle die Ausstellung „Leutkircher Energiefrühling“ (Freitag 20 Uhr Auftaktveranstaltung – Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr).

Es werden Handwerksbetriebe und Baustoffhändler sowie weitere Unternehmen aus Leutkirch und der Region präsentieren. Zusätzlich können sich die Besucher und Besucherinnen im Rahmenprogramm bei vielen Fachvorträgen zu Energiethemen informieren. Die Ausbildungswerkstatt der Firma Myonic bietet für Kinder eine Spiel- und Bastelecke an, unter anderem kann in diesem Jahr ein solarbetriebenes Windrad gebaut werden. Am Samstagmorgen bietet der VCD einen Fahrradcheck + kleine Reparaturen an. Auch dieses Jahr steht die E-Mobilität im Vordergrund der Messe. Auf dem Vorplatz der Festhalle werden verschiedene Elektroautos ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

Alle Angebote gibt es unter www.leutkirch.de