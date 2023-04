Liedermacher, Autor und Satiriker Friedemann Weise im Interview

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Teilen

Der Liedermacher, Autor und Satiriker Friedemann Weise kommt am Sonntag, 16. April, um 20 Uhr mit seinem 3. Soloprogramm „Bingo“ ins Memminger Kaminwerk. © Philipp Böll

Memmingen - Friedemann Weise ist ein 1973 in Gummersbach geborener Liedermacher, Autor und Satiriker. Fans der ZDF-Satire-Sendung heute-show ist der mehrfach ausgezeichnete Künstler seit 2017 mit seiner Rubrik „Ratschläge in die Fresse“ bekannt. Er begeistert das Publikum aber auch mit seinen Soloprogrammen auf Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland. Sein 3. und aktuelles Programm heißt „Bingo“. Am Sonntag, 16. April, kommt er damit ins Memminger Kaminwerk (Karten sind an den Vorverkaufsstellen noch verfügbar).

Der Memminger Kurier sprach mit Friedemann Weise über sein Programm, über den Unterschied zwischen Kabarett und Comedy und wieso er nicht mehr Instagram-Follower hat.



Memminger Kurier: Herr Weise, in dem Begleittext für Ihr 3. Soloprogramm „Bingo“ schreiben Sie von sich selbst als „Anarcho-Komiker“. Was meinen Sie mit der Bezeichnung?

Friedemann Weise (lacht): Meine Infotexte sollte man am besten nicht zu ernst nehmen und schon gar nicht hinterfragen. Das sind ein paar aneinandergereihte Schlüssel- und Reizwörter, die im besten Fall dafür sorgen, dass sich zwei, drei Leute sagen: „Klingt interessant, da gehen wir mal hin.“ „Anarcho-Komiker“ stand – soweit ich mich erinnere – in einer Zeitungskritik. Ich hoffe, das war positiv gemeint (lacht). Wahrscheinlich bedeutete es nur, dass mein T-Shirt nicht gebügelt war.

Und was bedeutet der Tennisball in Ihrem Mund auf dem dazugehörigen Bild?

Weise: Ein größerer Sinn verbirgt sich hinter dem Bild – leider – nicht. Beim Fotoshooting habe ich irgendwelche Gegenstände, die in Reichweite lagen, als Requisiten genutzt. Der Tennisball war einer davon. Aber das Schöne ist, man kann reindeuten, was man will. Es ist ein freies Land!

Wie ist das Programm „Bingo“ entstanden?

Weise: Meine Programme, auch „Bingo“, haben einen großen Musikanteil. Meistens läuft es so, dass ich zunächst Songs schreibe. Danach verbinde ich diese mit kleinen Geschichten zu einem großen Ganzen. Es dauert aber – zumindest bei mir – auch nach der Premiere noch lange, bis das Alles richtig rund ist. Vieles entsteht erst beim Spielen und kann sich immer wieder ändern.

Schreiben Sie alle Ihre Texte und Programme selbst?

Weise: Solange ChatGPT noch so schlecht ist, schreibe ich meine Texte selbst. Bei der Musik setze ich mich des Öfteren mit meinem Freund Albrecht Schrader (Dt. Komponist, Musiker und Entertainer, Anmerk. d. Red.) zusammen. Manch einer kennt ihn vielleicht als ehemaligen Leiter des Rundfunktanzorchesters von Jan Böhmermann. Albrecht Schrader hört sich meine Ideen und Fragmente an und schenkt mir manchmal einen schönen Akkord, den ich noch nicht kannte.

Ihre Auftritte im Fernsehen, etwa in der heute-show, beschäftigen sich mit aktuellen politischen Themen. Wie viel Politik steckt in Ihrem Soloprogramm?

Weise: Im Gegensatz zu meinen Auftritten bei der heute-show geht es in meinem Soloprogramm wenig um Politik. Zumindest, wenn man das im engeren Sinne von Parteipolitik sieht. Namen von Politiker:innen wird das Publikum kaum hören. Ein paar Bemerkungen zur Tagespolitik können spontan auftauchen, aber nur wenn sie sich für Quatsch eignen. Ich mache kein Zeigefinger-Kabarett. Wichtig ist mir aber, dass eine Haltung erkennbar ist.

Was macht Ihnen mehr Spaß – TV oder Live-Tour?

Weise: Live-Auftritte machen auf jeden Fall mehr Spaß, zumindest solange sie gut laufen. Ein schlechter Abend kann auch hart sein. Habe ich gehört (lacht).

Der Komiker Dodokay hat in einem Interview mit dem Memminger Kurier gesagt, „Comedy ist volle Psychologie.“ Teilen Sie diese Ansicht?

Weise: Ja, den Satz teile ich. Es ist doch alles voller Psychologie. Wir bestehen zu 70 Prozent aus Psychologie, der Rest sind Knochen, Zähne und Haare. Aber die Frisur ist ja eigentlich auch schon wieder Psychologie.

Was macht für Sie den Unterschied zwischen Satire, Kabarett und Comedy aus?

Weise: Satire ist eher ein Stilmittel als eine Darreichungsform. Alles kann satirisch sein. Bei dem Unterschied zwischen Kabarett und Comedy fällt mir der alte Witz ein: Der Comedian macht es wegen dem Geld. Der Kabarettist des Geldes wegen. Man könnte aber auch sagen: Kabarett beschäftigt sich mit den Problemen der Gesellschaft, Comedy mit den Problemen der einzelnen Person, am besten den Problemen des Comedians selbst.

Wieso bezeichnen Sie sich als Satiriker?

Weise: Wegen dem Geld… das war jetzt ein Spaß. Ich nenne mich auch Autor oder Liedermacher. Beim Finanzamt Köln-Nord bin ich, glaube ich, Kabarettist. Aber Satiriker klingt doch gut, oder? Was ich nicht bin, ist ein Stand-up-Comedian.

In einem Interview mit der Welt haben Sie über Ihre damals (2012) circa 4.700 Facebook-Fans gesagt: „(…) für Künstler ohne Fernsehpräsenz ist das ganz okay.“ Inzwischen sind es auf Facebook rund 23.400 Fans und circa 6.350 Follower auf Instagram. Wie sehen Sie als Künstler, inzwischen mit Fernsehpräsenz, diese Zahlen?

Weise: Da muss ich einhaken – Sie haben bei Twitter nicht geschaut. Da habe ich mehr Follower als auf Facebook (Auf Twitter hat Friedemann Weise circa 27.200 Follower, Anmerk. d. Red.). Twitter ist – trotz aller berechtigten Kritik an diesem schlimmen Ort – immer noch mein Lieblings-Outlet für meine Witze. 6.000 Follower auf Instagram sind natürlich viel zu wenig für eine Person mit Fernsehpräsenz. Ich weiß aber, woran das liegt: Ich bin für Insta zu hässlich und ich vergesse jedes Mal, am Ende meiner Shows das jubelnde Publikum zu filmen und das zu posten.

Welchen Einfluss hat Social Media auf Ihre Arbeit?

Weise: Ich hoffe, dass es umgekehrt ist und meine Arbeit Einfluss auf Social Media hat. Ich liefere immerhin den Content. Ich verbringe aber auch, wie einige andere, viel Zeit mit dummem Rumscrollen. Was ich schön finde, ist, wenn Menschen auffällt, dass es auch ein Leben außerhalb von Social Media gibt. Diese Momente bemerke ich oft auf der Bühne. Im Publikum gibt es niemanden, der auf Twitter ist und vielleicht drei Leute, die mir auf Facebook folgen – trotzdem wird es ein schöner Abend. Am nächsten Tag schreiben mir Besucher:innen eine lange E-Mail und bedanken sich. Vielleicht ist das die Zukunft.

Gibt es Themen, die Ihrer Meinung nach auch für die Satire tabu sind?

Weise: Ich finde, man sollte kein Thema pauschal ausschließen. Im Zweifel kommt es darauf an, wer das Opfer des Witzes ist. Ich denke grundsätzlich schon, dass man über harte Angelegenheiten gute Witze machen kann. Es gibt aber auch Themen, die so schrecklich sind, dass mir kein Witz dazu einfällt. Das ist quasi eine natürliche Zensur durch mein Bauchgefühl.

Herr Weise, vielen Dank für das Gespräch.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!