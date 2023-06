LTS-Matinée: Nachwuchs-Theaterschaffende mit eigenem Blick auf die Klimazukunft

Von: Tom Otto

Drei Teams aus jungen Theaterschaffenden von renommierten Theaterausbildungsstätten werfen einen neuen Blick auf die Klimakrise und den poltisch-gesellschaftlichen Umgang damit. Auf der Matinee machten sie neugierig auf das besondere Format im Landestheater Schwaben. © Tom Otto

Memmingen - Die Uraufführung des besonderen Projekts „Alles muss sich ändern - JETZT!“ am Freitag, 9. Juni 2023, im Landestheater Schwaben war schon über eine Woche vorher ausverkauft – das zeigt, dass offenbar das Thema „Klimawandel“ als auch die Perspektiven der jungen Theaterschaffenden eine hohe Anziehungskraft haben. Nach all der politischen, kulturellen und medialen Dauerpräsenz überrascht das dann doch.

Drei Teams aus den renommierten Kunst- und Theaterausbildungsinstitutionen Universität der Künste Berlin, Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und der Bayerischen Theaterakademie August Everding gehen den Klimawandel ohne erhobenen Zeigefinger an. Drei Stücke sind dazu für Memmingen entstanden, die in drei verschiedene Welten entführen: In eine Zukunft, in der es kein Speiseeis mehr gibt, in einen Wald, in dem eine junge Jurastudentin mit den Bäumen spricht und in eine Stadtwohnung, in der eine Antwort auf die Frage gesucht wird: Soll ich die Welt retten oder meine Beziehung?



Auf der Matinee zur Uraufführung gaben die drei Teams unter Leitung von Dramaturgin Paula Regine Erb Hinweise darauf, was das Publikum erwartet. Allen ist klar, dass das Nicht-Erreichen des 1,5 Grad-Klimaziels verheerende Folgen nach sich ziehen wird. Und dennoch scheint es, als sei unsere Gesellschaft und mehr noch die Weltgemeinschaft nicht handlungsfähig. Dabei wirke die Klimakrise auch noch als Katalysator für weitere Krisen – politische, soziale und kulturelle. Nach Ansicht der jungen Theaterteams braucht es dafür neue Erzählungen, um gemeinsam noch etwas zu retten. Entstanden sind emotionale Episoden, denn auch die Frage, „wie können wir angesichts des drohenden Desasters überhaupt noch glücklich sein“, braucht eine Antwort, um handlungsfähig zu werden.

Den Akteuren ist es offenbar ernst. Sie begnügen sich nicht mit einer fantasievollen, emotionalen und humoresken Darstellung des Themas im Elfenbeinturm der Kunst. Sie suchen tatsächlich die Wirkung nach außen, den „Impact“ in die Umgebung. So wird es am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 18 Uhr noch vor der Abendvorstellung eine Diskussion im Theaterfoyer mit Vertretern der Memminger Parteien geben. Dramaturgin Erb ist dabei gespannt auf den Parteienblick, beispielsweise wie mit neuen Formen des Protests umgegangen werden soll.

Und damit nicht genug: Am Samstag, 17. Juni 2023, suchen die Macher und Macherinnen nach der Vorstellung weiter das Gespräch mit dem Publikum. Finanziell großzügig unterstützt wurde das Projekt von den Theaterfreunden.

Weitere Vorstellungen Die weiteren Aufführungstermine sind jeweils um 20 Uhr, wenn nicht anders angegeben: Sonntag, 11. Juni | 19 Uhr; Donnerstag, 15. Juni; Samstag, 17. Juni; Sonntag, 18. Juni |16 Uhr; Mittwoch, 21. Juni sowie Freitag, 23. Juni.

