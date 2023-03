Malwettbewerb der Touristinfo Leutkirch: Wer malt den schönsten Osterhasen?

Malwettbewerb: Die fünf kreativsten Künstler erhalten kleine Ostergeschenke. © Stadt Leutkirch

Leutkirch – Auf die Stifte, fertig, los! Die Stadt Leutkirch möchte die Schaufenster der Touristinfo in der Osterzeit etwas bunter gestalten und mit tollen Kunstwerken schmücken. Der Aufruf an alle Kinder: „Malt uns euren schönsten Osterhasen und freut euch über kleine Gewinne!“

Das selbstgemalte Osterhasenbild kann per Post an die Touristinfo (Marktstraße 32, 88299 Leutkirch im Allgäu) geschickt oder bei der Touristinfo ganz einfach in den Briefkasten eingeworfen werden. Die bunten Bilder werden im Schaufenster platziert und auf den städtischen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram veröffentlicht. Die fünf kreativsten Künstler dürfen sich auf kleine Ostergeschenke freuen. Einsendeschluss ist Freitag, 31. März 2023.

Damit die Kunstwerke berücksichtigt werden können, benötigt die Touristinfo folgende Angaben von den kleinen Künstlern:

Name, Alter und Adresse

Zustimmung zum Aushang und zur Veröffentlichung auf Facebook

Zustimmung zur Gewinnbenachrichtigung

Die Daten können einfach auf der Rückseite des Bildes notiert werden. Für die Zustimmungen reicht jeweils ein kurzer Satz mit der Unterschrift der Eltern.

mk

