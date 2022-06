Memmingen: Warum ehrenamtliche Dolmetscher sich für ukrainische Flüchtlinge engagieren

Von: Eric Schneider

Rund 600 Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind, sind mittlerweile in Memmingen und über 800 im Landkreis Unterallgäu angekommenen. Auf dem Memminger Marktplatz haben sich viele von ihnen zusammen mit ehrenamtlichen Dolmetschern getroffen. © Hamdi Cem Bozkurt

Memmingen - Am 24. Februar 2022 begann Russland einen großangelegten Überfall auf die Ukraine. Mit der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Invasion des gesamten Staatsgebiets der Ukraine eskalierte der seit 2014 schwelende Russisch-Ukrainische Konflikt, der in der völkerrechtswidrigen Annexion der zum ukrainischen Staatsgebiet gehörenden Halbinsel Krim vor acht Jahren seinen Anfang nahm.

Seit dem von Putin nicht als „Krieg“, sondern als Sonder-Operation bezeichneten Überfall in das Nachbarland sind hunderttausende Menschen auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung und sind als Flüchtlinge über halb Europa verteilt. Auch nach Deutschland sind zehntausende Menschen gekommen, einige hundert von ihnen sind auch in Memmingen und dem Unterallgäu gestrandet.



Enge Verbundenheit zwischen Memmingen und ukrainischer Partnerstadt Tschernihiw

Gerade in Memmingen fühlt man sich seitens der Politik, der Wirtschaft und in der Bevölkerung aufgrund der Partnerschaft mit der Stadt Tschernihiw besonders verbunden. So leistet die Stadt Memmingen auf verschiedenen Wegen vor Ort Hilfe, es wurde ein Krisenstab eingerichtet, bei dem die notwendigen Arbeiten innerhalb der Verwaltung abgestimmt werden.

Daneben leisten verschiedene Schulen, Kindergärten, Ämter wie das Ausländeramt und Sozialamt, vhs Memmingen, Caritas, das Jobcenter und die Freiwilligenagentur Schaffenslust eine sehr gute Arbeit. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben geflüchtete Menschen bei sich aufgenommen beziehungsweise sie dabei unterstützt, vernünftig unterzukommen.



Stehen den ukrainischen Flüchtlingen mit Rat und Tat zur Seite: die Dolmetscher

Ein sehr wichtiger Part kommt aber noch einer weiteren Personengruppe zu: den Dolmetschern. Das sind entweder Russlanddeutsche, Ukrainer oder Russen, die sich allesamt ehrenamtlich engagieren und die Flüchtlinge bei Amtsgängen, Jobcenterbesuchen, Bankterminen, Arztterminen, beim Optiker oder Tierarztbesuchen begleiten und helfen beim Übersetzen von Briefen und Ausfüllen von Formularen. Die Frauen und Männer stehen aber auch mit Rat und Tat bei allen allgemeinen Fragen und Anliegen zur Seite.



Wir möchten hier einmal ein paar von ihnen vorstellen und haben nachgefragt, wie ihr neuer Alltag aussieht.

Dimitri Reifschneider

Dimitri Reifschneider. © Privat

Dimitri Reifschneider ist 31, Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern. Er ist vor über 20 Jahren nach Deutschland umgesiedelt und wohnt seit über 15 Jahren in Memmingen. Er ist zu der ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen als seine Trauzeugin, die beim Brand- und Katastrophenschutz in Memmingen arbeitet, auf ihn zukam und ihn fragte, ob er noch russisch spricht und ob er sich vorstellen könnte als Dolmetscher ehrenamtlich zu helfen. Dimitri Reifschneid hat sofort zugesagt und ist vom ersten Tag an dabei. Zu Anfang war er täglich in der Notunterkunft in der Bodenseestraße anzutreffen.

Anfangs, so sagt er, war er etwas schockiert als er über hunderte Menschen auf einem Fleck sah, die Hilfe benötigten. Doch vor Ort stellte er fest, dass man sich um die Menschen gut kümmerte, so gut es eben in einer Notunterkunft ging. Ihn faszinierte es, dass es für jedes Problem einen Ansprechpartner gab. Rotes Kreuz, THW, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehr und auch das Ausländeramt arbeiteten gut organisiert zusammen. „Als Dolmetscher hatte ich somit immer einen Ansprechpartner und konnte so vor Ort den Flüchtlingen bestmöglich helfen“, so sein Fazit.

Momentan sind rund 580 Geflüchtete in Memmingen registriert, davon circa die Hälfte Kinder, verteilt sowohl in städtischen Unterkünften wie auch bei privaten Personen. Dimitri Reifschneider: „Mein Ziel ist es, ein zentraler Anlaufpunkt zu sein für die Dolmetscher, aber auch für die Ämter und Behörden. Die Behörden kommen auf mich zu und fragen Dolmetscher an. Ich organisiere diese, die dann wiederum bei Terminen vor Ort unterstützen können. Dafür haben wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe aufgebaut, bei der auch ein Online-Kalender hinterlegt ist. Die Dolmetscher tragen sich die Termine ein, bei denen sie helfen können. Somit helfe ich selbst viel im Hintergrund mit der Organisation, versuche aber trotzdem, den einen oder anderen Termin selbst anzunehmen. Als in Vollzeit arbeitender Vater von zwei Kindern ist es nicht immer einfach Zeit dafür zu finden. An dieser Stelle möchte ich meinem Arbeitgeber, der Sparkasse Schwaben-Bodensee für die Unterstützung danken, besonders meinen Vorgesetzten. Denn mit ihrer Hilfe haben wir es als Geldinstitut in kürzester Zeit geschafft, eine möglichst flexible und praktikable Lösung zur Kontoeröffnung für die geflüchteten Menschen zu finden. Oft werde ich gefragt, was mich antreibt. Auf der einen Seite ist es die Dankbarkeit der geflüchteten Menschen zu sehen, die dankbar für die Hilfe sind und vor allem erleichtert sind, weil man die gleiche Sprache spricht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, wie groß die Hilfsbereitschaft der verschiedenen Ämter, Ärzte und vor allem auch der privaten Personen ist, die alle ihr bestes tun, um zu helfen. Das macht mich sehr stolz. Trotzdem haben wir eine enorm hohe Anzahl an verschiedenen Terminen und sind deshalb weiterhin auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die die russische oder ukrainische Sprache beherrschen, damit wir die Termine auf mehreren Schultern verteilen können und weiterhin tatkräftig die geflüchteten Menschen unterstützen können. Dabei sind wir für jede einzelne Hilfe dankbar.“

Elena Ohl und Irene Näher



Elena Ohl und Irene Näher. © Privat

Elena Ohl, Medienberaterin beim Memminger KURIER, meldete sich als erstes, noch vor der Ankunft der ersten Flüchtlinge in Memmingen, bei einer Facebook Gruppe für gestrandete russische LKW-Fahrer an, die durch die Sanktionen und Kontosperrungen an kein Geld mehr rankamen und ohne Sprit, Nahrungsmittel und Hygieneartikel verstreut in ganz Deutschland auf Parkplätzen allein zurechtkommen mussten. Doch in unserer Region waren keine LKW-Fahrer gemeldet. Sie konnte beruhigt mit verfolgen, wie schnell auch in dieser Situation Hilfe auf die Beine gestellt wurde und die LKW-Fahrer mit dem Nötigsten versorgt wurden. „Manche Helfer fuhren tage- und wochenlang viele Raststätten der verschiedenen Autobahnen entlang ab“, erzählt sie uns.

Kurze Zeit später wurde Elena Ohl durch einen Artikel im Memminger KURIER auf die Tätigkeit des ehrenamtlichen Dolmetschers aufmerksam. Nun konnte sie hier vor Ort Hilfe anbieten. Schnell und gut organisiert entstanden hierbei Kontakte und sie wurde in einer WhatsApp Gruppe aufgenommen. Seitdem hatte sie Termine zum Übersetzen auf verschiedenen Ämtern, beim Jobcenter oder bei Arztbesuchen. Eine gehörlose Familie, zu der inzwischen eine Freundschaft entstanden ist, begleitete sie sogar beim Umzug nach Königsbrunn. Dort kann das kleine Mädchen der Familie auf eine spezielle Schule gehen. Kommuniziert haben sie die ganze Zeit über mit Schreiben auf Russisch.

Elena Ohl: „Eine Freundin übergab mir viele Anziehsachen für das Mädchen, die ich dabeihatte. Ihre Augen strahlten. Umso mehr freute sie sich nun auf ihren ersten Schultag. Beim Verabschieden flossen Tränen des Glücks, dass sie so gut dort aufgenommen worden sind, auch der Abschied fiel schwer. Manchmal braucht man nicht viele Worte, um Hilfe leisten zu können oder sich zu mögen. Man erlebt viele solche emotionalen Momente. Die Geschichten sind endlos.“ Inzwischen besucht Elena Ohl mit Irene Neher regelmäßig eine Unterkunft in der Alpenstraße.

Irene Näher: „Elena und ich sprechen uns immer nach unserem Besuch dort ab. Welche Fragen sind noch offen, wer braucht noch Hilfe, wie zum Beispiel beim Übersetzen eines Briefes oder Ausfüllen eines Formulars. Wir erleben dort viel Herzlichkeit. Oft bekommt man einen selbstgebackenen Kuchen oder eine Blume überreicht. Man sieht, wie wichtig es auch den Flüchtlingen ist, so ihren Dank zum Ausdruck zu bringen. Ich arbeite ganz in der Nähe des Wohnheims, so fahre ich oft kurz nach der Arbeit dort vorbei und kann oft spontan manche Fragen beantworten. Bei uns im Ort fragte mich eine Familie, ob ich ihr helfen kann, weil sie privat Ukrainer aufgenommen hat. Diese Familie besuche ich heute noch regelmäßig. Es entwickelte sich eine Freundschaft, auf die ich nicht mehr verzichten möchte.“

Angeliqua Stich-Falkenberger und Stefan Falkenberger



Angeliqua Stich-Falkenberger und Stefan Falkenberger. © Privat

Mein Mann und ich waren vom 17. bis zum 20. März 2022 und vom 31. März bis 3. April 2022 mit Hilfstransportern unterwegs, um unsere gesammelten Hilfsgüter bis an die Grenze nach Przemysl/ Polen zu transportieren und Flüchtlinge mit nach Deutschland zu nehmen. Bei unserer ersten Fahrt waren wir unterwegs mit drei Klein-Busse und zwei Anhängern. Bei der zweiten Fahrt waren es schon zehn Klein-Busse und ein Anhänger. Bei jeder Fahrt waren es insgesamt je 2900 Kilometer. Unser Kontaktmann vom polnischen Militär transportierte unsere Sachspenden in die Ukraine. Dieser Transport ging nach Kiew an die Stadtverwaltung, die im Anschluss die Verteilung der Güter übernimmt. Unter den Sachspenden befanden sich: medizinische Versorgung, Lebensmittel, Ladekabel und Powerbanks, Babynahrung, Gaskocher, Schlafsäcke und Isomatten.

Im Flüchtlingszentrum in Przemysl/ Polen an der ukrainischen Grenze haben wir Kontakte zu den freiwilligen Helfern vor Ort, die die Flüchtlinge auf die Fahrer und Fahrzeuge verteilten. Bei beiden Fahrten konnten insgesamt 70 Personen mitgenommen und die in Sicherheit gebrachten Flüchtlinge zu ihren Familien und Freunde in Deutschland gebracht werden.“

Stefan Falkenberger: „Dieses Leid der Menschen ist unerträglich! Eine Frau und ihr 5-jähriger Sohn, die in meinem Bus saßen, kamen aus Mariupol. Nachdem ihr Wohnhaus dem Erdboden gleich gemacht wurde, hatte sie das Rote Kreuz, während ein Fluchtkorridor geöffnet war, in einem Transport an die polnische Grenze gebracht. Ein alleinerziehender Vater mit seiner 10-jährigen Tochter aus Odessa mussten die Stadt verlassen, da die Kämpfe auf See in der Nähe des Hafens zu heftig wurden. Als wir sie dann in ihrer Unterkunft in Ulm abgesetzt hatten, hat mir die Kleine aus Dankbarkeit ihr Knoppers geschenkt, habe es natürlich nicht angenommen, sie sollte es selbst genießen. In unserem Kern-Transport lernten wir Mascha und Julia mit ihren Kindern kennen. Hier ist eine besondere Freundschaft entstanden, die wir sehr schätzen.“

Angeliqua Stich-Falkenberger hilft weiterhin vor Ort als ehrenamtliche Dolmetscherin. „Für mich war es von Anfange an selbstverständlich, dass ich helfe. Auch wenn ich aus Russland komme, war es für mich schrecklich mit anzusehen, dass Menschen vor Krieg fliehen müssen. Die gemeinsame russische Sprache verbindet uns alle enorm. Man trifft auf keine Ukrainer, die diese Hilfe ablehnen. Hier sind wir alle Freunde.“

Alena Winar, Dmitri Gering und Viktoria Winar

Alena Winar, Dmitri Gering und Viktoria Winar. © Privat

Alena und ihr Freund Dmitri sind oft als Dolmetscherteam unterwegs. Hin und wieder ist auch Alenas Tochter Viktoria dabei. „Diese Zeit wird auch unsere Kinder prägen. Es ist wichtig, das soziale Engagement seinen Kindern vorzuleben. So sehen sie auch, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in einem Land zu leben, in dem kein Krieg ist. Dass man jemandem hilft, wenn man kann, hat meine Tochter jetzt noch mehr verstanden. Das Leben von uns allen Drei hat sich seitdem positiv verändert, Helfen bereitet Freude“, sagt Alena.



Katharina Biller-Akanu



Katharina Biller-Akanu. © Privat

„Als der erste Aufruf in diversen Medien kam, dass für die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine noch ukrainisch- und russischsprachige Mitbürger gesucht werden, bekam ich viele Anrufe. Teilweise von meinen ehemaligen Arbeitskollegen, ob ich hier nicht helfen könnte. Nachdem ich vor 20 Jahren die Verwaltungsausbildung bei der Stadt Memmingen erfolgreich gemeistert hatte und nun bei der Gemeinde Buxheim in der Verwaltung tätig bin, Russisch spreche und mich mit vielen Formularen und Amtsgängen auskenne, war für mich schnell klar, dass ich hier gern unter die Arme greifen werde und den Geflüchteten mit Rat und Tat zur Seite stehe. Die Aufgabe ist sehr zeitintensiv, aber es macht auch unheimlich viel Spaß den Menschen in diversen Lebenslagen zu helfen. Auch bin ich ein Mitglied des neu gegründeten Vereins „unio - für ein besseres Miteinander". Der Verein soll dazu beitragen, dass alle Mitbürgerinnen und Mitbürger von Memmingen und Umland ungeachtet der Herkunft, Nationalität und Religion bestmöglich in unsere Gesellschaft integriert werden und sich hier wohlfühlen können.“



Jana Er-Raouy



Jana Er-Raouy. © Privat

„Bei so vielen Menschen ist es selbstverständlich, dass man hilft und es kommen täglich neue an. Mir bereitet es viel Freude, wenn ich Unterstützung bieten kann. Man hilft ohne Erwartungen. Bei Spenden hat mich sehr meine Tochter unterstützt, sie war oft dabei. Wir wissen nicht, ob wir mal in eine solche Situation kommen – und wenn ja, so hoffe ich, dass uns dann auch so geholfen wird. Mensch ist Mensch. Ich mache keine Unterschiede zwischen den Nationalitäten. Mein Mann hat außerdem ebenfalls einen Migrationshintergrund, da habe ich also schon Erfahrungen und kann mich gut in eine solche Situation hinein fühlen.“ Jana Er-Raouy ist ebenfalls ein Mitglied des neu gegründeten Vereins „unio – für ein besseres Miteinander“.



Olga Reiswig



Olga Reiswig. © Privat

„Ich arbeite bei der Stadt Memmingen im Bürgerstift in der Verwaltung/Empfang und engagiere mich seit März dieses Jahrs als Dolmetscherin für Flüchtlinge aus der Ukraine. Mit meiner Tätigkeit möchte ich gerne Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Flüchtlinge suchen bei uns in Deutschland Sicherheit und sind auf die Hilfe und Unterstützung angewiesen. Vor allem inspiriert mich, wenn man als Dolmetscherin die Fortschritte sieht, wie zügig es vorankommt. Mit der Ankunft vieler Menschen in die erste Unterkunft in der Turnhalle in der Bodenseestraße, dann die Vervollständigung der Dokumente für die Bundesrepublik, die Bearbeitung der leistungsbezogenen Unterlagen, Ausstellung der notwendigen Unterlagen für Deutschsprachkurse und Arbeitserlaubnis in Deutschland, haben die Menschen nun die Basis geschaffen, ihr Leben neu aufzubauen. Zweidrittel der Flüchtlinge sind bei privaten Personen untergebracht, damit ist eine enorme Unterstützung geleistet. Weitere Flüchtlinge sind in den Notunterkünften der Stadt Memmingen untergebracht.

Auf Grund der gesetzlichen Vorschriften wird bei den Flüchtigen ab dem 1. Juni 2022 der Leistungsträger geändert. Es wird die Überführung der Daten vom Sozialamt ins Jobcenter umgeleitet. Ich war erstaunt, wie gut organisiert die Unterstützung zum Ausfüllen und die Abgabe der ausgefüllten Unterlagen zwischen den Flüchtlingen und den Dolmetscher/innen stattgefunden hat. Momentan beginnen die ersten Deutschsprachkurse für die Flüchtlinge. Einige von ihnen haben schon erste Berufserfahrungen in Deutschland gemacht und viele möchten so schnell wie möglich in ihrem Beruf in Deutschland weiterarbeiten, hierbleiben und zur Normalität zurückzufinden. Die schulpflichtigen Kinder sind in den Willkommensgruppen in verschiedenen Schulen untergebracht. Für die Kleinkinder versucht man Kinderplätze in Kindergarten zu finden. Bei manchen Flüchtlingen ist die Situation noch nicht eindeutig geklärt. Es ist noch offen, ob sie hier nur vorübergehend bleiben. Einige möchten schnellstmöglich wieder zurück in ihre Heimat, weil die Familie und Verwandte dort zurückgeblieben sind oder sie hier beruflich keine Perspektive sehen. Diese Entscheidung müssen die Flüchtlinge selber treffen. Genauso müssen sie sich mit der Zeit beruflich Ziele setzen und diese auch versuchen umzusetzen, so können sie ihren Alltag besser bewältigen.

Aber in der ersten Phase sind sie auf Grund der fehlenden Sprachkenntnisse auf die Hilfe und Unterstützung von Privatpersonen, die sie aufgenommen haben oder auf die Hilfsbereitschaft der Dolmetscher/innen angewiesen. Deshalb finde ich diese Tätigkeit so wichtig, dass man damit die Arbeit der Ämter enorm erleichtert und dass wir gemeinsam zügig vorankommen. In dieser kurzen Zeit hat man für über 500 Flüchtlinge aus der Ukraine sehr viel erreicht und das motiviert immer mehr zu tun, um die Flüchtlinge zu integrieren, eng mit den Ämtern der Stadt Memmingen zusammen zu arbeiten, gegenseitig für Verbesserung zu sorgen und auch mal neue Wege einzuschlagen. Ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht. Sie nehmen die Hilfsbereitschaft der Dolmetscher immer mit großer Dankbarkeit entgegen.

Wir als Dolmetscher arbeiten in einer Gruppe, in der sehr gut von Anfang an geplant und organisiert wurde. Mit viel Fleiß, Engagement, Motivation und gegenseitiger Unterstützung, was auch den Flüchtigen und den Mitarbeitern aus verschiedenen Ämtern sehr gutgetan hat und vor allem sehr hilfreich war. Ich bin wegen der Integration der Flüchtlinge sehr optimistisch und hoffe, dass sie ihren richtigen beruflichen Einstig finden und sich bei uns in Memmingen wohl fühlen.“

Anton Koch



Anton Koch. © Privat

„Als der Krieg so plötzlich anfing, war ich wie viele erstmal geschockt. Sobald die ersten Flüchtlinge ankamen, sah ich es als meine Chance an, dank meiner russischen Wurzeln mit meiner Muttersprache den Menschen vor Ort bestmöglich helfen zu können. Dort traf ich dann auf sehr liebe Menschen und vor allem viele lebensfrohe Kinder. Besonders Kinder haben es in solchen Situationen nicht einfach, deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht und ihnen den Aufenthalt so leicht wie möglich gestaltet. Es hat oft nicht mal viel gebraucht, einfach mal eine Packung Süßigkeiten vorbeibringen oder eine Runde verstecken spielen und sie haben mich mit ihrem strahlenden Kinderlächeln verzaubert. Das sind genau die Momente, die mich ehrenamtlich weitermachen lassen. Zu wissen, dass am Ende des Tages sie meinetwegen einen schöneren Tag hatten als zuvor, macht mich glücklich. Und wenn man dann wieder kommt und ein Kind einem schon entgegenrennt, ist das wirklich herzerwärmend."



Helena Dalkiran



Helena Dalkiran. © Privat

„Erst vor kurzem bei einem Grillabend unter Freunden wurde ich auf die Tätigkeit des ehrenamtlichen Dolmetschers angesprochen. Schon drei Tage später begleitete ich eine ukrainische Frau mit ihrem Kind zu einem Arztbesuch. Zuerst machte ich mir Sorgen, ob ich Wörter wie Bauchspeicheldrüse, Bandscheibenvorfall oder Bindehautentzündung übersetzen könnte. Solche Begriffe spreche ich in meinem Alltag auf Deutsch aus, auch mit meinen Kindern rede ich auf Deutsch. Da ich schon seit über dreißig Jahren in Deutschland lebe, geraten viele russische Fachbegriffe in den Hintergrund. Für alle Fälle installierte ich mir eine App, die mir helfen sollte. Man weiß schließlich nicht im Voraus, welche Beschwerden der Patient hat. Doch im Endeffekt verlief alles reibungslos. Zum Schluss berührte mich sehr die Dankbarkeit der Frau. Ich möchte auf jeden Fall weiterhelfen und freue mich auf die nächsten Termine.“



Dolmetscher freuen sich über Verstärkung

Interessierte, die russisch oder ukrainisch sprechen und ebenfalls gerne helfen möchten, können sich mit einer kurzen Vorstellung unter der E-Mail-Adresse: dolmetschermemmingen@gmail.com melden.

