Manfred Schilder verabschiedet: Mit Leib und Seele Memminger Oberbürgermeister gewesen

Abschied mit Standing Ovations: Manfred Schilder leitete in den vergangenen sechs Jahren als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Memmingen. © Stadt Memmingen

Memmingen - Die Mitglieder des Stadtrats verabschiedeten sich im Anschluss an ihre jüngste Plenumssitzung offiziell von Oberbürgermeister Manfred Schilder. Die Fraktionsvorsitzenden dankten Manfred Schilder für seine geleistete Arbeit und sein Engagement in den vergangenen sechs Jahren.

„Du warst mit Leib und Seele Bürgermeister und hast für Dein Amt gelebt“, betonte Michael Hartge (ÖDP). „Der Stadtrat durfte plötzlich mitgestalten, wie wir es vor Deiner Zeit nicht unbedingt gewohnt waren.“

Diesem Lob schloss sich auch Gottfried Voigt (FW) an: „Du hast dieses Parlament in Deiner Dir eigenen und stets motivierenden Art geführt und geleitet. Manch schwere Diskussion war dabei auszuhalten. Aber trotz konträrer Meinungen ist nie ein Graben entstanden, weil Du in jedem Stadtrat auch immer den Menschen gesehen hast. Das hat Dich in unsere Wahrnehmung sehr ausgezeichnet.“

„Mit außergewöhnlichem Einsatz hast Du sechs Jahre die Geschicke der Stadt Memmingen gelenkt. Begegnung und Austausch waren Dir immer wichtig, insbesondere mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und mit den Partnerstädten“, lobte Helmuth Barth (CRB).

Auch Matthias Ressler (SPD) dankte dem scheidenden Oberbürgermeister: „Du hast es geschafft, in einer Zeit, in der es galt, die Wogen zu glätten, für Zusammenhalt und ein gutes Miteinander zu sorgen. Du kannst Dich ruhig noch in die Politik einmischen. Starke Stimmen aus dem Off sind uns immer willkommen.“

„Bei Deiner Amtsübernahme nach dem Tod von Markus Kennerknecht hattest Du keine leichte Aufgabe vor Dir. Du hast sie trotzdem souverän gemeistert. Besonders beeindruckt hat mich dabei auch die Art des Umgangs miteinander, die jetzt eine ganz andere Qualität hat als früher“, hob Prof. Dieter Buchberger (Grüne) hervor.

Und zum Abschluss erhob Horst Holas (CSU) noch das Wort: „Du hast über die Parteigrenzen hinweg Transparenz geschaffen. Besonders herausstellen möchte ich, dass Du in der Corona-Zeit in der Verwaltung Formen der Beteiligung für die Bürgerinnen und Bürger gefunden hast und damit den Menschen unserer Stadt die Möglichkeit zur Mitsprache ermöglicht hast.“

Standing Ovations zum Abschied von den Mitgliedern des Memminger Stadtrats

Alle Mitglieder des Stadtrats wünschten Manfred Schilder alles Gute für seinen weiteren Weg und die Zukunft und verabschiedeten ihn mit Standing Ovations.

