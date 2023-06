Memmingen: Ab sofort greift Punkte-System bei KiTa-Plätzen

Von: Tom Otto

Not macht erfinderisch: Die KiTa Sankt Hildegard sucht auf neue Art Personal. Aktuell fehlen dort Erzieherinnen, so dass 12 KiTa-Plätze nicht belegt werden können. © Tom Otto

Memmingen - Ab sofort greift in den Kinderbetreuungseinrichtungen ein Punktesystem zur Bewertung bei der Vergabe von KiTa-Plätzen in der Stadt.

Bisher konnten immerhin etwa 80 Prozent der Elternwünsche bezüglich der Lage der KiTa berücksichtigt werden. Doch in diesem Jahr geht die Vergabe nicht mehr nach Wunsch, sondern vor allem nach Bedarf. Der Stadtrat hat das in seiner Plenumssitzung vom vergangenen Montag einstimmig beschlossen, um die „Mangelverwaltung“ so gerecht wie möglich zu gestalten. Die Zahl der benötigten Betreuungsplätze stieg im vergangenen Jahr um mehr als 100 über die bisherige Zahl an.

Dabei hatte die Stadt in den vergangenen Jahren die KiTa-Plätze bereits von etwa 1.000 Plätzen auf 1.600 ausgebaut. Dennoch reicht das Angebot vor allem wegen des Kinderbooms in Folge der Corona-Zeit nicht aus. Hinzu kommt auch hier der Fachkräftemangel. Es gibt schlicht nicht genügend Erzieherinnen und Betreuer. Die aktuell fehlenden 72 KiTa-Plätze können deshalb nicht angeboten werden. Die Räume wären zwar vorhanden, doch das Personal nicht. Vor allem in der Kernstadt und in Amendingen gebe es Probleme, so Referatsleiter Jugend und Soziales Jörg Haldenmayr, während die Lage in Eisenburg weitgehend entspannt sei.

Punkte-System bei KiTa-Plätzen: Bereits 50 neue Plätze geschaffen

Dabei hatte die Verwaltung im Vorfeld schon einiges verändert und damit über 50 neue Betreuungsplätze geschaffen. So wurde der Hort in der EdithStein-Schule in ein „Haus für Kinder“ umgewandelt und damit zwei Doppelgruppen ermöglicht. In Volkratshofen konnten durch die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe ebenfalls neue Plätze geschaffen werden. Auch eine Überbelegung in KiTa-Bestandsgruppen, soweit personell und rechtlich möglich, wird in Einzelfällen umgesetzt. Die Überbelegung und Notfall-Maßnahmen dürfen jedoch nicht in der Zukunft verstetigt werden, darin waren sich Verwaltung und Stadtratsmitglieder einig.

Bestandsschutz für vorhandene Verträge

Das beschlossene Bewertungssystem vergibt Punkte nach folgenden Kriterien: Alter des Kindes, alleinerziehendes Elternteil ohne andere Betreuungsmöglichkeit, beruflicher Vollerwerb bis zu 50 Stunden je Woche, der auch auf die Elternteile verteilt werden kann und ob bereits ein Geschwisterkind in der Kita betreut wird. Die Eltern, die bereits einen KiTa-Vertrag für ihr Kind haben, genießen jedoch Bestandsschutz. Auch bei Änderung der Vergabevoraussetzung.

Durch kurzfristige Zusatzangebote will die Stadt entsprechende Verbesserungen der Lage herbeiführen. So soll in Dickenreishausen eine Outdoor-Gruppe vorgezogen werden und in der Karoline-Goldhofer-KiTa durch eine Konzeptöffnung zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher sieht trotz der flexiblen und engagierten Maßnahmen, die das Jugendreferat angestoßen hat, Belastungen auf alle Beteiligten zukommen. Zugleich betont er auch, dass Memmingen in dieser Lage noch relativ gut davonkomme, da andere vergleichbare Kommunen in der Region mit bis zu 200 fehlenden Betreuungsplätzen zu kämpfen hätten.