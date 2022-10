„Wuffi“ wird in Memmingen teurer: Finanzausschuss empfiehlt Erhöhung der Hundesteuer

Von: Tom Otto

Memmingen - Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Finanzausschuss der Stadt Memmingen mit einer Gegenstimme dem Stadtrat empfohlen, die Hundesteuer künftig zu erhöhen. Aktuell müssen Hundebesitzer seit 2018 je Vierbeiner 66 Euro pro Jahr an Abgaben zahlen, ab 1. Januar soll der Betrag dann auf 72 Euro je Hund und Jahr steigen.

Kämmerer Gunther Füßle verwies als Begründung auf die stark gestiegenen Kosten zur Leerung der 85 Hundekotbehälter in der Stadt. Des Weiteren werden für die gewünschte Freilauffläche künftig noch zusätzliche Kosten für Einzäunung und die laufende Pflege der Fläche anfallen.

Die Hundesteuer lag von 2002 bis 2017 bei 55 Euro je Hund; schon damals wurde eine Anhebung auf 72 Euro diskutiert, die dann aber auf 66 Euro begrenzt wurde. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung liegt Memmingen dann im Mittelfeld der vergleichbaren Städte in Bayern. Dort reicht die Bandbreite von 50 bis 100 Euro im Jahr. Die Stadt will auch künftig darauf verzichten, für jeden weiteren Hund deutlich höhere Hundesteuern zu verlangen, so wie das in den meisten anderen Kommunen geregelt ist. Wenn das Plenum des Stadtrates der Anhebung zustimmt, würde das eine Einnahmesteigerung von knapp 10.000 Euro pro Jahr für die Stadtkasse bringen. Aktuell sorgen die etwa 1.600 Vollzahler für ein Hundesteueraufkommen von 105.000 Euro jährlich.

Ausschuss-Mitglied Gottfried Voigt von den Freien Wählern wollte als einziger nicht der Mehrheit des Finanzausschusses folgen. Für ihn kommt die Anhebung zur Unzeit, da ohnehin alles teurer werde, da solle die Stadt nicht auch noch an der Teuerungsschraube drehen.

